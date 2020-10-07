На чорному ринку за двох таких сапсанів можна виручити кількасот тисяч доларів

Прикордонники в аеропорту Рима затримали італійця, який намагався завезти в країну двох рідкісних сапсанів. Птахів чоловік транспортував за підробними документами.

На паперах це звичайні соколи з Європи. А насправді рідкісні птахи виду "чорний шахін" з Дубая, звідти їх вивозити заборонено. На чорному ринку за двох таких сапсанів можна виручити кількасот тисяч доларів.