Віцеспікерка у Киргизстані заявила про незаконність обраного прем’єра

Збори депутатів парламенту Киргизстану, на яких оголосили про обрання прем'єром Садира Жапарова, незаконні через відсутність кворуму. Про це заявила перша віцеспікерка Аїда Касималієва. А всі подальші дії "самопроголошеного" прем'єра це спроба захопити владу.

Нагадаю, на тлі масових протестів ЦВК країни визнав недійсними парламентські вибори четвертого жовтня. На позачерговому засіданні депутати обрали нового спікера та прем'єра.