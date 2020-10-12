Чотири ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Російські найманці вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

Вогнева активність окупантів не вщухала і сьогодні вночі. Бойовики били з гранатомета поблизу Авдіївки. Втрат серед військових немає, вогонь у відповідь армійці не відкривали - зазначили у штабі.

Передова горить. Точніше догорає другий тиждень поспіль.

Хрусткий попіл та суцільне згарище, зараз так виглядають десятки кілометрів вздовж лінії зіткнення. Таких масштабних пожеж не було з початку війни. Ситуацію ускладнюють тони нерозірваних боєприпасів, які накопичились за час бойових дій.

Особливо, коли ці боєприпаси починають вибухати.

Дотлівають залишки дерев, у попелі можна побачити рештки снарядів та мін. Це передова під Горлівкою. Вогонь та снаряди пошкодили стратегічний водогін, який забезпечує і непідконтрольну, і підконтрольну території.

Ось ті струмені, прориви труби. Вони між армійськими та ворожими позиціями. Тож текти вони будуть, схоже, ще довго. Тут особливо сильно вибухали снаряди та міни.

Максим, військовослужбовець ЗСУ:

Намагалися здержувати вогонь, але коли ситуація накалялась, коли десь вблизі вже вибухало, боєприпаси - то в укритті намагалися знаходитись.

Вогонь прийшов від бойовиків. За цей час вони, користуючись, так би мовити, попутним вітром - намагалися підпалювати наші опорники. Іноді трасерами.

Володимир, військовослужбовець ЗСУ:

Було пару черг, певно хотіли нас підпалити - що не допалили. І буквально за годину велика площа поля вигоріла.

Ось тактична камера зафіксувала, як група бойовиків здійснює підпал. І таких випадків - десятки. На кожній позиції розповідають.

Микола, військовослужбовець ЗСУ:

Вони все випалили, все згоріло, з якого вони боку хочуть ще палити я не скажу. Бо в нас всі позиції обгоріли, всі.

Переважно бойовики не заважали гасінню пожеж. Але щонайменше одного разу, під Золотим - почали стріляти у військових.

Наталія, військовослужбовець ЗСУ:

І у військових не було можливості загасити пожежу. Тож огонь набрав дуже великих масштабів, і деякі спостережні пости вигоріли.

І якщо в тилу рятувальники активно застосовували навіть протипожежну авіацію, то на передовій навіть пожежна машина - це рідкість. Частіше вогонь доводиться гасити ось такими штуками.

Це знаряддя тушення вогню, яким ми відбиваємось від противника. Тому що він неодноразово намагається викурити з нашої України, а ми не даємся.

Під час пожеж вояки не тільки врятували всіх побратимів, зброю, боєкомплекти. Дехто виніс із полум'я ну дуже незвичний крам.

Позивний "Юрист", військовослужбовець ЗСУ:

Наші мінно-вибухові загородження - ми їх знімали, берегли. Ми там де ставили, там знімали, щоб противник не знав де вони, щоб не взривалися.

Така ось армійська запасливість. А ще ці пожежі впливають на побут. Попри все український солдат повинен виглядати охайно - і скаржаться, і жартують вояки.

Позивний "Розгон", військовослужбовець ЗСУ:

Приніс води постирався, і грязний на другий день. Постиравсі і грязний на другий день. От каждий день стираємося, такі умови.

Дісталося від полум'я і бойовикам. На непідконтрольній території зафіксували більше сотні осередків займання. А волонтери з аеророзвідки.

Зафіксували кілька артилерійських самоходок супротивника, в яких від вогню здетонував боєзапас.