І відсьогодні в Україні діє нове карантинне зонування. А чиновники вирішують, як навчатимуться діти. Отже, по порядку. І спершу про навчання: студентів відправити на дистанційку, а школярів на канікули, при чому вже з 15 жовтня. Такою є рекомендація міністерства освіти.

Однак як працювати школам вирішує місцева влада. Приміром, у Києві школи підуть на осінні канікули 21 жовтня.

Дитячі садки в Україні працюватимуть у звичному режимі, незалежно від режиму обмежень в регіоні. А от як саме змінилося зонування країни - Олена Логінова розповість.

Суми та Канів відсьогодні "почервоніли". Міста потрапили в зону жорсткого карантину. Отже, громадський транспорт тут не їздить, зачинені двері торговельно-розважальних центрів, кінотеатрів, кафе та ресторанів. Останні, щоправда, працюють тільки на винос.

Столиця, а разом із нею ще 188 населених пунктів - опинилися в помаранчевій зоні. І цей показник підвищився на 62 міста, ніж за попереднього карантинного зонування. В "помаранчевій" зоні обмеження не менш суворі ніж у "червоній". Заборонена робота хостелів, спортзалів та фітнес-центрів. Табу на роботу вночі для ресторанів та клубів. Не дозволяється збиратися на масових заходах більше, ніж ста людям. Обмежена планова госпіталізація. А в маршрутках можна перевозити пасажирів тільки при умові заповненості половини від сидячих місць.

У "жовтій" зоні на найближчі два тижні 269 населених пунктів.Тут динаміка позитивна - їх стало на 5 менше, ніж раніше. І самих обмежень теж поменшало. Забороняється лише відвідувати установи для людей похилого віку.

І насамкінець "зелена зона", де діють найм'якіші обмеження адже і рівень розповсюдження хвороби найменший. Зараз в ній знаходяться 158 населених пунктів. Але певні обмеження все ж мають діяти і тут. Насамперед це носіння маски у транспорті та дотримання безпечної дистанції.