Переповнені лікарні та кисень у дефіциті: у Харкові назріває коронавірусна катастрофа [ Редактировать ]
Лікарняні ліжка на вагу золота, медиків не вистачає, а кисень у дефіциті. У Харкові назріває COVIDна катастрофа. І це не перебільшення. Там в інфекційній лікарні - на 12 місць в реанімації - майже 30 хворих на коронавірус. Люди лежать просто в коридорах.
І це в той час, коли на носі сезон грипу. А місто відмовляється відправляти дітей на дострокові канікули. Щоправда посилення деякі все ж ввели - заборонили концерти і роботу ресторанів після 22. Та чи достатньо цього і чи є запасний план у чиновників - Світлана Шекера розкаже.
Це лікар-анастезіолог Володимир Корсунов. Він із перших днів пандемії на медичній передовій. У Харківській обласній інфекційці. Каже зараз ситуація критична:
Володимир Корсунов лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:
Якщо у нас понад 20 реанімаційних хворих, а працює відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок, і лікарів, відповідно штату і медсестер на 12 і то медсестер не вистачає, а як вони можуть доглядати за хворими, яких під 30?
Усі сто ліжок, до яких підведений кисень - зайняті. Лікар застерігає - коли надворі стане холодніше, лікарні можуть взагалі лишитися без кисню.
З цієї діжки медичний кисень по трубам поступає до інфекційнлої лікарні. На вулиці ще досить тепло, та ємність вже вкрилася льодом.
Через те, що з великої ємності постійно відкачують значні обсяги кисню, всі системи - обмерзають.
Володимир Корсунов лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:
Є ризик, що при зниженні температури до мінусової буде припинятися кисневе постачання. Треба встановлювати обігрів, треба встановлювати приміщення закрите навколо цих бочок.
Про цю проблему, каже лікар, знають і чиновники Та поки - жодної реакції.
В стаціонар зараз беруть тільки тяжкохворих. Рідні, які несуть передачі, у відчаї.
Владислав Бреславець, син хворого на COVID-19:
Дело в том, что там как черная дыра, там неизвестно, т.е. мы не знаем ни лечащего врача, ни какие лекарства, не говорят, какие лекарства покупать, мы не знаем, у кого узнавать. Мы можем только передачи оставлять внизу и все, и неизвестность. Ну и врачи говорят, что все заняты, даже если понадобится кислород, эта... искусственная вентиляция легких, на данный момент все занято.
Я деньги передаю, а там как, покупают там, лекарство там все. Туда ж заходить нельзя. Ну много передаю.
Немає вільних місць і тут - в 25 міській лікарні, яка теж приймає хворих на СOVID.
В'ячеслав Вакуленко, головний лікар 25-ї Харківської міської лікарні:
- Вільні ліжка є? - Нема. Это точно нема. - На скільки вона заповнена? - На сто процентов. Есть тяжелые, очень много таких тяжелых больных, которых вот привозят, через 15 минут умер, дома долечили до такого состояния.
А тим часом на нараді в мерії вирішують, як житиме Харків у найближчі дні. Школярів на дострокові канікули не відправлятимуть. Метро не закриватимуть.
Ігор Терехов, заступник Харківського міського голови:
Сразу хочу сказать, метро закрывать мы не будем и не намерены. Город как жил, так и должен жить.
У міських лікарнях протягнуть додаткові киснепроводи.
Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови:
..і відкриємо 254 додаткових кисневих ліжка. Сім - десять днів, і ми займемо всі ці койки.
А через дефіцит лікарів пропонують залучати студентів-медиків та інтернів.
Алла Бобейко, головна лікарка міської клінічної лікарні №13:
В высших учебных медицинских заведениях есть аспиранты, ассисенты, интерны, и сегодня, в войну же шли на войну, почему сегодня. Сегодня у нас война.
по теме
Палац спорту у Києві може перетворитися на коронавірусний госпіталь
Столиця переживає першу хвилю захворюваності. Відсьогодні місто знову стало "помаранчевим". Тож як кияни дотримуються карантину?
День з лікарями: що стоїть за щоденною коронавірусною статистикою
Черкаська область почала бити власні ковідні рекорди ще минулого тижня - щодня фіксували до двохсот нових випадків інфікування
В Україні діє нове карантинне зонування: що заборонено
чиновники вирішують, як навчатимуться діти. Студентів відправити на дистанційку, а школярів на канікули, при чому вже з 15 жовтня
Австралійські науковці заявили про живучість СOVID-19
Про живучість COVID-19 заявили австралійські науковці. Кажуть, коронавірус може "жити" на телефонах та грошах до 4 тижнів
Міносвіти закликали школи розпочати дострокові канікули
Дострокові канікули з 15 до 30 жовтня. Рекомендаційні листи з такою порадою до всіх закладів загальної середньої освіти сьогодні надсилає Міносвіти