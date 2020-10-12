Лікарняні ліжка на вагу золота, медиків не вистачає, а кисень у дефіциті. У Харкові назріває COVIDна катастрофа. І це не перебільшення. Там в інфекційній лікарні - на 12 місць в реанімації - майже 30 хворих на коронавірус. Люди лежать просто в коридорах.

І це в той час, коли на носі сезон грипу. А місто відмовляється відправляти дітей на дострокові канікули. Щоправда посилення деякі все ж ввели - заборонили концерти і роботу ресторанів після 22. Та чи достатньо цього і чи є запасний план у чиновників - Світлана Шекера розкаже.

Це лікар-анастезіолог Володимир Корсунов. Він із перших днів пандемії на медичній передовій. У Харківській обласній інфекційці. Каже зараз ситуація критична:

Володимир Корсунов лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:

Якщо у нас понад 20 реанімаційних хворих, а працює відділення інтенсивної терапії на 12 ліжок, і лікарів, відповідно штату і медсестер на 12 і то медсестер не вистачає, а як вони можуть доглядати за хворими, яких під 30?

Усі сто ліжок, до яких підведений кисень - зайняті. Лікар застерігає - коли надворі стане холодніше, лікарні можуть взагалі лишитися без кисню.

З цієї діжки медичний кисень по трубам поступає до інфекційнлої лікарні. На вулиці ще досить тепло, та ємність вже вкрилася льодом.

Через те, що з великої ємності постійно відкачують значні обсяги кисню, всі системи - обмерзають.

Володимир Корсунов лікар-анастезіолог, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медичній академії післядипломної освіти:

Є ризик, що при зниженні температури до мінусової буде припинятися кисневе постачання. Треба встановлювати обігрів, треба встановлювати приміщення закрите навколо цих бочок.

Про цю проблему, каже лікар, знають і чиновники Та поки - жодної реакції.

В стаціонар зараз беруть тільки тяжкохворих. Рідні, які несуть передачі, у відчаї.

Владислав Бреславець, син хворого на COVID-19:

Дело в том, что там как черная дыра, там неизвестно, т.е. мы не знаем ни лечащего врача, ни какие лекарства, не говорят, какие лекарства покупать, мы не знаем, у кого узнавать. Мы можем только передачи оставлять внизу и все, и неизвестность. Ну и врачи говорят, что все заняты, даже если понадобится кислород, эта... искусственная вентиляция легких, на данный момент все занято.

Я деньги передаю, а там как, покупают там, лекарство там все. Туда ж заходить нельзя. Ну много передаю.

Немає вільних місць і тут - в 25 міській лікарні, яка теж приймає хворих на СOVID.

В'ячеслав Вакуленко, головний лікар 25-ї Харківської міської лікарні:

- Вільні ліжка є? - Нема. Это точно нема. - На скільки вона заповнена? - На сто процентов. Есть тяжелые, очень много таких тяжелых больных, которых вот привозят, через 15 минут умер, дома долечили до такого состояния.

А тим часом на нараді в мерії вирішують, як житиме Харків у найближчі дні. Школярів на дострокові канікули не відправлятимуть. Метро не закриватимуть.

Ігор Терехов, заступник Харківського міського голови:

Сразу хочу сказать, метро закрывать мы не будем и не намерены. Город как жил, так и должен жить.

У міських лікарнях протягнуть додаткові киснепроводи.

Світлана Горбунова-Рубан, заступниця Харківського міського голови:

..і відкриємо 254 додаткових кисневих ліжка. Сім - десять днів, і ми займемо всі ці койки.

А через дефіцит лікарів пропонують залучати студентів-медиків та інтернів.

Алла Бобейко, головна лікарка міської клінічної лікарні №13: