Заощадити на платіжках за газ та гарячу воду

Півтора мільярда гривень - cтільки кияни змогли заощадити на минулорічних платіжках за газ та гарячу воду.

За словами очільника міста, Віталія Кличка, вдалося це завдяки знижці на газ від Кабміну. Бо теплокомуненерго отримували його за нижчою ціною, ніж ринкова. Та вже цього опалювального сезону кияни ризикують платити за опалення більше. За словами Кличка, усе через бездіяльність Верховної Ради.

Віталій Кличко, міський голова Києва: