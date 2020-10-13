Зберегти знижки на опалення: Віталій Кличко закликав депутатів терміново ухвалити соціальний законопроект [ Редактировать ]
Півтора мільярда гривень - cтільки кияни змогли заощадити на минулорічних платіжках за газ та гарячу воду.
За словами очільника міста, Віталія Кличка, вдалося це завдяки знижці на газ від Кабміну. Бо теплокомуненерго отримували його за нижчою ціною, ніж ринкова. Та вже цього опалювального сезону кияни ризикують платити за опалення більше. За словами Кличка, усе через бездіяльність Верховної Ради.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Я звертаюся до депутатів парламенту невідкладно винести на розгляд та ухвалити законопроект 2458. Він дозволить теплопостачальникам і теплопостачальним підприємствам України застосовувати нижчу ціну на газ. Та встановлювати нижчі ціни на тепло та гарячу воду для населення.
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