Коронавирус стал возбудителем тяжелых заболеваний [ Редактировать ]
Вирус SARS-CoV-2 вызывает тяжелые аутоиммунные заболевания. О таком развитии инфекции сообщают "Известия".
Заболевания появляются внезапно и не ударяются даже после полного излечения от коронавируса.
Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования.
Отмечается, что среди заболеваний могут развиться: системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и рассеянный склероз. Такая ситуация складывается из-за подавления вирусом иммунной системы.
Ранее мы писали, что стало известно, сколько коронавирусная инфекция может жить на кожных покровах. Ученые провели эксперимент.
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