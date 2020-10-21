Вирус SARS-CoV-2 вызывает тяжелые аутоиммунные заболевания. О таком развитии инфекции сообщают "Известия".

Заболевания появляются внезапно и не ударяются даже после полного излечения от коронавируса.

Некоторые симптомы, связанные с системными аутоиммунными заболеваниями, могут появляться во время инфекции и сохраняться после ее купирования.

Отмечается, что среди заболеваний могут развиться: системная красная волчанка, аутоиммунная тромбоцитопения, синдром Гийена-Барре, васкулиты и рассеянный склероз. Такая ситуация складывается из-за подавления вирусом иммунной системы.

Ранее мы писали, что стало известно, сколько коронавирусная инфекция может жить на кожных покровах. Ученые провели эксперимент.