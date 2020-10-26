Азербайджан заявив про порушення нового перемир'я у Нагірному Карабасі [ Редактировать ]
Нове перемир'я у Нагірному Карабасі. Міністри закордонних справ Азербайджану й Вірменії дійшли згоди про припинення вогню. Відповідних домовленостей досягли у Вашингтоні, за посередництва США.
Про це йдеться в заяві Державного департаменту країни. Угода сторін про режим тиші набула чинності сьогодні з ранку за місцевим часом. Але в Баку вже заявили, що зранку вірменська сторона порушила домовленості.
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