Автопилот Tesla принял рекламные флаги за светофоры и сломался (видео) [ Редактировать ]
Автопилот Tesla принял рекламные флаги за светофоры и сломался. Видеоролик, демонстрирующий затруднительную ситуацию, в которой оказалось программное обеспечение электрокара Tesla, опубликован на ресурсе Reddit.
Судя по видео, автопилот решил, что машина оказалась перед светофором, на котором горит запрещающий сигнал. На самом деле, перед машиной был флаг с вертикальной надписью Coop, выполненной в красно-оранжевом цвете. Кроме того, электроника так и не смогла определиться с цветом сигнала: Tesla выбирала между красным и желтым.
Люди в комментариях решили, что автопилот пьян, поэтому и не может принять решение, и хорошо, что у него есть специальный человек, который доставит электромобиль домой.
В то же время, компания Tesla уже начала бета-тесты последней версии своей фирменной системы автономного управления. Однако, в сентябре авторитетное издание Consumer Reports призвало владельцев электромобилей этой марки с осторожностью пользоваться всеми функциями системы Autopilot, так как испытания показали, что некоторые из них до сих пор работают некорректно.
Ранее сообщалось, что Tesla без водителя пыталась удрать от полиции на скорости 150 км/ч.
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