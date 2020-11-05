До України повернувся Віталій Марків, який понад три роки просидів у італійській в'язниці, за злочин якого не скоював. Як зустрічали нацгвардійця на батьківщині - бачила Ірина Баглай.

Вони не бачились майже три з половиною роки. Лише розмови відеозв'язком.

Діана, дружина Віталія Марківа:

У нас було 6 дзвінків на місяць.

Перші кроки на рідній землі і перші обійми з коханою.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Я дав собі обіцянку вистояти до кінця, можливо це найважливіша моя особиста перемога, яке мені випало із підлістю пропаганди із підлістю фальшивої інформації, яка мала мету зганьбити не тільки цілісність гідність та честь України, але і всього українського народу.

В Італії більш як три роки тому Віталія Марківа заарештували й звинуватили у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Сторона обвинувачення заявляла, що нібито Віталій командував мінометним вогнем по окупованій бойовиками території під Слов'янськом. Сам Віталій усі звинувачення заперечував.

Віталій Марків, військовослужбовець Національної гвардії України:

Ми довели що спільними зусиллями можна побороти все, справедливість є правда перемагає. Відповідальність мають понести люди, які намагались зганьбити не тільки збройні формування України, але й притягнути до відповідальності весь український народ.

Знявши обвинувачення з Віталія, суд автоматично зняв їх і з України. Цивільний позов італійських журналістів відхилено. Марків уже вирішив, що служитиме далі й захищатиме Україну. Чи вимагатиме компенсацій - радитиметься з адвокатами.