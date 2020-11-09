Одной из главных задач городской власти после выборов станет обеспечение справедливого доступа к медицине для каждого одессита. Об этом заявил кандидат на пост Одесского городского головы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Николай Скорик во время посещения Одесской областной клинической больницы - главного медучреждения региона, принимающего на лечение больных коронавирусом со всей области.

"Наша программа состоит в том, чтобы вернуть справедливость в медицину. Это будет одно из ключевых заданий мэрии и горсовета после нашей победы - чтобы одесситы имели право гарантировано получать бесплатную медицинскую помощь, могли покупать лекарства по нормальным ценам, чтобы врачи получали достойную заработную плату", - заявил Николай Скорик.

По словам кандидата в мэры Одессы от "Оппозиционной платформы - За жизнь", на сегодняшний день система здравоохранения в городе находится в катастрофическом состоянии.

"Реформа Порошенко-Супрун медицину уничтожила. Убежден, что на городском уровне можно было сделать больше, чтобы сохранить систему здравоохранения, но этого не произошло. Сейчас из-за эпидемии большинство медучреждений закрыто для больных с другими болезнями. Ничего не сделано за последнее время, чтобы расширить сеть больниц и сделать доступ к медуслугам свободным и справедливым для граждан", - сказал он.

Политик убежден, что сегодня одесская медицина нуждается в экстренной помощи.

"Необходимо установить доплаты медикам из городского бюджета. Провести ремонт существующих и предусмотреть ресурсы для строительства двух новых городских больниц. Закупить в больницы новое оборудование, обеспечить всем необходимым для проведения анализов и тестов пациентов. Из 11 миллиардов гривен одесского бюджета можно найти средства на это. Если старая городская власть этого не сделала, то все сказанное сделаем мы. Наша фракция в парламенте будет делать все, чтобы государство помогло с финансированием этих расходов в Одессе. Но прежде всего решение проблем медицины - это задача городской власти", - резюмировал Николай Скорик.

Напомним, 15 ноября состоится второй тур выборов мэра Одессы Известные политики Дмитрий Голубов и Евгений Червоненко уже призвали одесситов прийти на выборы и отдать свои голоса за Николая Скорика.