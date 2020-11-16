Санта Клаус передав привіт із Мертвого моря [ Редактировать ]
Санта Клаус передав передріздвяне вітання з Мертвого моря. Казковий дідусь з білою бородою, в червоному кожусі - привіз човником ялинку і похлюпався у солоній воді. На радість витріщакам та відеооператорам.
Таку незвичайну акцію влаштувало міністерство туризму Ізраїлю. Щоб покращити настрій громадянам на тлі невеселих коронавірусних новин, а також нагадати, що Ізраїль - колиска християнства і вшановує його традиції.
"Хо-хо-хо, з Різдвом Христовим вас із Мертвого моря! Бажаю вам здоров'я та безпеки в цій божевільній ситуації, у якій ми опинилися через COVID-19!
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