За добу у світі знову понад 600 тисяч нових пацієнтів з COVID-19. У Європі найбільше інфікувань в Італії, Франції та Британії - там близько 20 тисяч нових заражень.

Через зростання захворюваності у Чехії продовжили надзвичайний стан іще на три тижні - за добу в країні інфікувалися понад 5 тисяч людей.

Загалом від початку епідемії коронавірусом у світі заразилися вже понад 57 мільйонів 200 тисяч. Майже півтора мільйона - померли.