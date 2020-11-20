У Чехії подовжили режим надзвичайного стану [ Редактировать ]
За добу у світі знову понад 600 тисяч нових пацієнтів з COVID-19. У Європі найбільше інфікувань в Італії, Франції та Британії - там близько 20 тисяч нових заражень.
Через зростання захворюваності у Чехії продовжили надзвичайний стан іще на три тижні - за добу в країні інфікувалися понад 5 тисяч людей.
Загалом від початку епідемії коронавірусом у світі заразилися вже понад 57 мільйонів 200 тисяч. Майже півтора мільйона - померли.
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