В Киеве коронавирус установил жуткую статистику [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 1199 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 59 006 зараженных COVID-19. 20 742 человека выздоровели (38 - за минувшие сутки), при этом, 1123 киевлянина умерли (14 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 696 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 445 мужчин, возрастом от 18 до 85 лет;
- 58 детей - от 14 дней до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (228 человек), Днепровском районе (162 случая) и Оболонском районе (146 пациентов).
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