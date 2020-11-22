За сутки в столице зафиксировали 1199 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 59 006 зараженных COVID-19. 20 742 человека выздоровели (38 - за минувшие сутки), при этом, 1123 киевлянина умерли (14 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

696 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

445 мужчин, возрастом от 18 до 85 лет;

58 детей - от 14 дней до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Деснянском районе (228 человек), Днепровском районе (162 случая) и Оболонском районе (146 пациентов).

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