Вибори в Україні: поліція відкрила 11 кримінальних впроваджень [ Редактировать ]
Понад чотириста повідомлень про порушення під час місцевих виборів в Україні зареєструвала поліція. Найбільше в Дніпропетровській, Львівській, Полтавській та Рівненській областях.
Серед них фотографування бюлетеня, незаконна агітація, підкуп виборців та фальсифікації.
За результатами проведених перевірок, правоохоронці склали 10 адмінпротоколів, а також відкрили 11 кримінальних проваджень.
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