В понедельник, 30 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.

На этой неделе будет известно о предварительных результатах карантина. Окончательные результаты будут на следующей неделе.

У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня.

По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.

На вопрос будут ли продлевать карантин выходного дня, Степанов ответил:

Не думаю, что мы будем подавать такое предложение.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.