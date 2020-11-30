Минздрав не намерен продлевать карантин выходного дня [ Редактировать ]
В понедельник, 30 ноября, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство не намерено продлевать карантин выходного дня.
На этой неделе будет известно о предварительных результатах карантина. Окончательные результаты будут на следующей неделе.
У нас инкубационный период составляет от 14 до 21 дня. В середине этой недели мы будем в состоянии дать предварительные результаты карантина выходного дня. Но напомню, что первые выходные прошли, когда практически не придерживались карантина выходного дня.
По словам министра, уже видна тенденция к уменьшению динамики заражения коронавирусом.
На вопрос будут ли продлевать карантин выходного дня, Степанов ответил:
Не думаю, что мы будем подавать такое предложение.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
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