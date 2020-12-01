Во всем мире, день 1 декабря посвящен памяти людей, которые погибли от синдрома приобретенного иммунодефицита. Еще в 1988 году ВОЗ провозгласил этот день - Всемирным днем борьбы со СПИДом, а с 1996 года празник проводится ЮНЭЙДС.

Важно, что Всемирный днем борьбы со СПИДом был учрежден с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ.

фото: мсч.79.мвд.

Истории возникновения Всемирного день борьбы со СПИДом

Впервые с инициативой о проведения всемирного дня борьбы со СПИДом выступили сотрудники по вопросам общественной информации для Глобальной программы по борьбе со СПИДом Всемирной организации здравоохранения Джеймс Бунн и Томас Неттер в 1987 году, после чего решение былопринято официально.

Стот отметить, что и дата этого дня была выбрана неслучайно. Джемс Бунн предложил 1 декабря, так как данный день был "белым пятном" между президентскими выборами в США и началом рождественских каникул, с тех пор Всемирный день борьбы со СПИДом проводится ежегодно 1 декабря.

А в 1996 году начала функционировать Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Она взяла на себя планирование и продвижение Всемирного дня борьбы со СПИДом, а также на круглогодичной связи, профилактике и образовании.

Начиная с 2004 года Всемирная кампания против СПИДа стала самостоятельной организацией.

Как утверждают эксперты, в мире проживает около 33 млн человек с ВИЧ.

Больше всего инфицированных находитсяв таких странах:

Инди

США

Китае

России

Южная и Центральная Африки.

Очень важно, что в Украине общее количество инфицированных - от 479 до 820 тыс. человек.

Как передает "Фонд Елены Пинчук", за десять месяцев 2020 году в Украине было зарегистрировано 13277 случаев ВИЧ-инфекции - среди которых 66 детей до 14 лет.

3533 случая СПИДа - среди которых 36 детей до 14 лет и 1802 смерти, обусловленные СПИДом, среди граждан Украины, 7 у детей до 14 лет и 44 случая ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

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Информация приведена без учета АР Крым и Севастополя, которые не предоставляют данных по статистике эпидемии с апреля 2014 года. Также отсутствуют данные по некоторым месяцев с Донецкой и Луганской областей, с лета 2014 года данные из этих регионов не поступают в полном объеме.

Стоит ометить, что наиболее пораженными ВИЧ-инфекцией регионами в Украине являются:

Днепропетровский

Одесский

Донецкий

Киев

В этих регионах зарегистрировано наибольшее количество случаев ВИЧ-инфекции, СПИДа и смертей, обусловленных СПИДом среди всех регионов Украины.

Чем отличаются ВИЧ и СПИД, как можно выявить болезнь и как защититься

ВИЧ - это вирус иммунодефицита человека, который поражает и постепенно уничтожает клетки иммунной системы, которые защищают организм от инфекций. Если не проходить курс лечения, то ВИЧ приводит к развитию СПИДа в течение 8-10 лет или даже быстрее.

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита. Это уже комплекс заболеваний, которые развиваются из-за разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы.

Как передается ВИЧ?

Вирус иммунодефицита передается через:

кровь и другие жидкости с видимыми примесями крови;

сперму;

вагинальные выделения;

незащищенный секс;

нестерильные инструменты, которые многократно используют для инъекций, пирсинга, татуировок;

во время беременности, родов, грудного вскармливания от ВИЧ-инфицированной женщины к ребенку, если не принимать профилактические меры.

Источником инфекции не могут быть выделения:

из носа,

мокрота,

пот,

слезы,

моча,

рвотные массы или слюна.

Поэтому ВИЧ не передается при поцелуе, кашле или чихании. Абсолютно безопасными являются объятия и рукопожатия. Нельзя заразиться вирусом через бытовые предметы - посуду, одежду, телефон.

Выявить ВИЧ может только специальный анализ крови, результат быстрого теста готов уже через 15 минут.

Однако даже если вы получили отрицательный результат не стоит забывать о "периоде окна" - время с момента инфицирования до возможности выявить вирус составляет три-шесть месяцев, поэтому врачи рекомендуют сделать повторный анализ.

Симптомы ВИЧ на ранних стадиях:

общая слабость, постоянное недомогание, упадок сил;

периодически появляются высыпания на кожных покровах и слизистых;

увеличение лимфатических узлов;

увеличение печени и селезенки.

Как лечат ВИЧ/СПИД?

К сожалению, полностью вылечить заболевание невозможно. Но если ВИЧ-инфекцию диагностировать вовремя, можно оперативно начать антиретровирусную терапию, которая поможет увеличить продолжительность жизни больного.

В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно.

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