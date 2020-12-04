Четверо людей загинули на водоочисній станції неподалік Бристоля [ Редактировать ]
Четверо людей загинули через вибух на водоочисній станції неподалік Бристоля. Найімовірніше, у повітря злетів бак з хімікатами. Очевидці бачили полум'я над приміщенням станції і чули гуркіт. На місце прибули екстрені служби, рятувальники шукали потерпілих за допомогою гелікоптера.
Поліція повідомила: загрози хімічного забруднення немає.
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