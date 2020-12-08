Побачити Джоконду без скла, отримати індивідуальний аромат від Діор, або придбати роботи сучасних митців. Такий аукціон влаштували у Франції, аби врятувати від збитків музей Лувру. Що ще піде з молотка і скільки коштують унікальні враження - дивіться далі.

Прогулянка під скляним дахом Лувру з видом на Нотр Дам і Ейфелеву вежу. Ексурсія порожніми галереями, можливість у тиші помилуватися найвідомішими експонатами. Такі незвичайні лоти аукціону, який влаштував відомий музей.

Емілія Віллет, представниця Аукціонного дому:

Це аукціон-мрія. Нарешті можна зробити те, чого, - здавалось б, за гроші не купиш - отримати найнезабутніші враження. Такий досвід важко виразити в фінансовому еквіваленті,- він безцінний.

Один з найцікавіших лотів - знайомство з Мона Лізою без скла. Зазвичай картина зберігається у спеціальному футлярі з куленепробивного матеріалу і з підтримкою мікроклімату всередині. Але раз на рік, у грудні, її звідти дістають для огляду. Разом з експертами проінспектувати шедевр Да-Вінчі зможе і переможець аукціону. Початкова ставка - 10 тисяч євро.

Емілія Віллет, представниця Аукціонного дому:

У минулому лише кілька іноземних лідерів були присутніми на такій процедурі. Це був такий собі дипломатичний подарунок від Франції. Звичайні відвідувачі музею ніколи не можуть побачити Джоконду без захисту.

Зголосилися допомогти Лувру і знані французькі бренди. Пропонують дизайнерські сукні і аксесуари. Діор пообіцяв створити унікальний аромат для покупця. А Ювелірний дім Картьє віддав один з діамантових браслетів. Художник абстракціоніст П'єр Сулаж передав безіменну картину зі своєї колекції - її сподіваються продати за 800 тисяч. Це найдорожчий лот. А загалом аукціон може зібрати більше мільйона євро. Але і ця сума перекриє лише частину збитків.

Ян ле Туер, директор відділу розвитку і комерційного співробітництва Лувру:

Лувр знаний в усьому світі. Але це не означає, що наш музей напрочуд багатий. Так, у нас розкішна колекція й унікальна історія. Але утримання цього всього влітає в копієчку. Надто якщо врахувати, що цьогоріч ми втратили від вісімдесяти до 90 мільйонів євро.

Лувр не працював п'ять місяців під час першого локдауну, відчинився влітку - але приймав лише чверть від максимальної кількості відвідувачів. У листопаді музей знову зачинився. Зустрічати гостей мають намір уже з 15 грудня, відтоді карантин у Франції планують послабити.