Небезпечний бізнес: на Сумщині виявили коронавірусний смітник [ Редактировать ]
Ковідний смітник знайшли в селі на Сумщині. Використані шприци, маски, захисні костюми та навіть тести на коронавірус звозили на місцеві склади. Хто організував небезпечний бізнес і чим закінчилася ця історія?
Колишні склади у Старому Селі на Сумщині на початку осені перетворилися на звалище. Сюди вантажівками почали звозити непотріб з Києва та інших міст. Орендарі звозили сюди використані маски, захисні костюми, шприци, тести, а сортувати усе це найняли місцевих жителів.
Ви не переживаєте, що ви своїх односельців травите, що вам привозять медичні відходи, які можуть бути інфікованими? - Ну, ви ж бачите, тут є трохи сміття. Прибираємо, кожен день прибираємо.
Кажуть, що серед сміття трапляються навіть люмінесцентні лампи з вмістом ртуті.
Сергій Єременко, староста Старого Села:
Я теж бачив ці баули, які стоять. Перед тим як захворів повідомив голові. Голова повідомив відповідним органам.
Дізнавшись про те, що робиться на складах, їхні власники розірвали угоди з орендарями та дали їм три тижні, щоб прибрати сміття. Утім, до поліції чи екологів не звернулися. Аж доки місцеві жителі не здійняли скандал.
Володимир Кузьменко, представник пресслужби Нацполіції в Сумській області:
Ми бачимо, що в даному випадку є ознаки екологічного забруднення території. Тому особа чи особи, які вчинили такі протизаконні дії, можуть отримати строк від 5 до 10 років і право обіймати посади до 3 років, - якщо вина їх буде встановлена.
Зараз підприємливих утилізаторів шукає поліція.
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