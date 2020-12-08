Ковідний смітник знайшли в селі на Сумщині. Використані шприци, маски, захисні костюми та навіть тести на коронавірус звозили на місцеві склади. Хто організував небезпечний бізнес і чим закінчилася ця історія?

Колишні склади у Старому Селі на Сумщині на початку осені перетворилися на звалище. Сюди вантажівками почали звозити непотріб з Києва та інших міст. Орендарі звозили сюди використані маски, захисні костюми, шприци, тести, а сортувати усе це найняли місцевих жителів.

Ви не переживаєте, що ви своїх односельців травите, що вам привозять медичні відходи, які можуть бути інфікованими? - Ну, ви ж бачите, тут є трохи сміття. Прибираємо, кожен день прибираємо.

Кажуть, що серед сміття трапляються навіть люмінесцентні лампи з вмістом ртуті.

Сергій Єременко, староста Старого Села:

Я теж бачив ці баули, які стоять. Перед тим як захворів повідомив голові. Голова повідомив відповідним органам.

Дізнавшись про те, що робиться на складах, їхні власники розірвали угоди з орендарями та дали їм три тижні, щоб прибрати сміття. Утім, до поліції чи екологів не звернулися. Аж доки місцеві жителі не здійняли скандал.

Володимир Кузьменко, представник пресслужби Нацполіції в Сумській області:

Ми бачимо, що в даному випадку є ознаки екологічного забруднення території. Тому особа чи особи, які вчинили такі протизаконні дії, можуть отримати строк від 5 до 10 років і право обіймати посади до 3 років, - якщо вина їх буде встановлена.

Зараз підприємливих утилізаторів шукає поліція.