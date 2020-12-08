У ВООЗ вкотре наголосили: вакцинація від COVID-19 не має бути обов'язковою. Однак уряди країн повинні сприяти зміцненню довіри громадян до щеплення.

Водночас, Євросоюз дозволив країнам-членам звільнити від ПДВ сироватки, тести на коронавірус та інші товари, необхідні для імунізації. Директива діятиме до кінця 22 року. Нині у ЄС вже підписали контракти на перед-замовлення майже півтора мільярда доз вакцин з шістьма компаніями.

Щоправда, дозволу на застосування на території Євросоюзу поки не отримав жоден препарат.