У ВООЗ застерігають щодо примусової вакцинації від COVID-19 [ Редактировать ]
У ВООЗ вкотре наголосили: вакцинація від COVID-19 не має бути обов'язковою. Однак уряди країн повинні сприяти зміцненню довіри громадян до щеплення.
Водночас, Євросоюз дозволив країнам-членам звільнити від ПДВ сироватки, тести на коронавірус та інші товари, необхідні для імунізації. Директива діятиме до кінця 22 року. Нині у ЄС вже підписали контракти на перед-замовлення майже півтора мільярда доз вакцин з шістьма компаніями.
Щоправда, дозволу на застосування на території Євросоюзу поки не отримав жоден препарат.
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