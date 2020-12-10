Юрий Корзаченко

Источник footclub.com.ua

Как известно, 25 ноября Апелляционный комитет УЕФА присудил команде Андрея Шевченко техническое поражение в несостоявшейся неделей ранее выездной встрече со Швейцарией - в рамках Лиги наций. Причиной отмены игры стал положительный тест на коронавирус, сданный Русланом Малиновским, и последующее решение властей санитарных служб Люцерна о помещении на карантин всей украинской делегации.

Получив первую пощечину, руководители УАФ - как президент Андрей Павелко, так и генеральный секретарь Юрий Записоцкий - хором заявили о намерении оспорить решение АК УЕФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

"Після отримання резолютивної частини рішення Апеляційного комітету УЄФА УАФ заявляє про свою категоричну незгоду з ним та про свій намір оскаржити дане рішення у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна одразу після отримання повного тексту рішення з мотивувальною частиною" (uaf.ua, 25.11.20), - цитировал Записоцкого официальный сайт ассоциации.

Совсем не обязательно, что решение КАС будет принято оперативно - турнирная ситуация этого просто не требует. Однако с апелляцией затягивать нельзя - на ее подготовку выделяется всего десять дней с момента получения от УЕФА мотивационной части решения Апелляционного комитета.

Соответствующие бумаги поступили в УАФ во вторник, 1 декабря, о чем и было сообщено на официальной страничке ассоциации в Facebook:

"До Української асоціації футболу надійшов повний текст рішення Апеляційного комітету УЄФА з мотивувальною частиною рішення щодо скасованого матчу Ліги націй Швейцарія - Україна, який мав відбутися 17 листопада.

Юристи УАФ ретельно аналізують отриманий документ і готують оскарження до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

Після ознайомлення з повним текстом документу наші міжнародні юридичні колеги вбачають грунтовні підстави для перегляду справи в CAS.



Тому з оптимізмом очікуємо початку розгляду справи в Лозанні. Підтримуємо й віримо в нашу збірну!" (01.12.20).

Как удалось выяснить ресурсу Football.ua, документ, подписанный главой Апелляционного комитета УЕФА Педро Томасом Маркесом, размещен на 17 страницах. Хотя ключевая мысль содержится в одном предложении.

"Главной причиной технического поражения сборной Украины стало то, что УАФ не предусмотрела потенциальной необходимости полной замены команды после положительных тестов на коронавирус в Германии" (football.ua, 01.12.20).

В свойственной ему ироничной и резкой манере суть претензий УЕФА изложил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков:

"Помимо всего прочего, у нашей стороны ненавязчиво интересовались - почему это вы, дорогие наши, прекрасно осознав в Германии, что в стане сборной Украины бродит ковидла, не улетели домой? С тем, чтобы провести тотальное тестирование и, уже будучи уверенными в чистоте (если угодно, неконтагиозности) команды, отправиться на игру в Швейцарию - как поступили бы на вашем месте ответственные люди, ценящие не только свое здоровье, но и будущих соперников. Оно-то понятно, что из Лейпцига в Базель и Люцерн куда ближе, но вы же должны были понимать?!

Увы, судя по всему, никто ничего не понимал и не собирался хоть как-то предполагать, что рекордное по Европе количество подхвативших корону рано или поздно доведет национальную команду до цугундера.

О "бесконечно необходимом" вояже в польский Хожув с его вполне возможными и весьма вероятными последствиями я уже не вспоминаю. Смысл?" ("Футбол", 03.12.20)

Франков также высказывает сомнения в невозможности прислать в Швейцарию вторую команды. Невозможности, на которой, между тем, твердо настаивает УАФ.

"Поймите главное: отказываться от этого можно было, только будучи полностью уверенными в прочности своей позиции на будущем КДК УЕФА! Если же вы не были уверены, но перли буром - вы идиоты, хуже того, преступные идиоты, потому что подставили не столько себя (да и черт бы с вами), сколько главную и всеми любимую команду страны" ("Футбол", 03.12.20).

Кроме того, Франков не согласен с тем, что Украина имела в распоряжении 17 игроков с отрицательными результатами тестов, готовых принять участие в матче.

"У нас НЕ БЫЛО НИ ОДНОГО игрока - их всех распоряжением местного санврача загнали на карантин. А УЕФА признает приоритет местного законодательства в таких случаях - читайте соответствующий циркуляр" ("Футбол", 03.12.20), - настаивает журналист.

Попытку взглянуть на ситуацию со стороны предпринял и обозреватель Максим Саливон. Он уверен: УАФ со своей очевидной задачей не справилась.

По мнению Саливона, увещевания федерации о том, что у сборной Украины все было расписано почасово, и она могла аргументировать свою позицию с точностью чуть ли не до минуты, гроша ломаного не стоят. Чтобы не быть голословным, автор предлагает сразу два способа, которые могли помочь избежать столь печального развития событий. И каждый, считает он, отнюдь не предполагает наличия гениальности у чиновников УАФ.

"Вариант первый. Украина поселилась бы в том же кантоне, где перед матчем расположилась и делегация Швейцарии. В таком случае местный санитарный врач вряд ли пытался бы объяснить, почему одна команда, в которой диагностирован ковид, играть может, а другая - должна быть экстренно закрыта на карантин. Второй - сценарий с вылетом в Швейцарию из Германии, сразу на игру, без проживания в таком несчастливом кантоне. В таком случае другой кантон - "принципиальный" Роджер Харстолл из Люцерна - не провернул бы такой полезный для своих соотечественников ход" (soccer365.ru, 03.12.20).

Кстати, вполне резонным дополнением к двум перечисленным мог бы стать и третий сценарий - максимально рациональное использование материальной помощи УЕФА на борьбу с пандемией. Прошло уже полгода с тех пор, как Александер Чеферин озвучил эту инициативу.

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах. Мы решили выплатить каждой ассоциации до €4,3 млн - эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным".

О том, как именно посчитали нужным воспользоваться этими деньгами Павелко Ко, до сих пор - тайна за семью печатями. Хотя можно смело предположить, что вряд ли они были расходованы на обеспечение противоэпидемических мероприятий при подготовке зарубежных вояжей национальной сборной в Лиге наций. Будь по-другому, возможно, тогда и не случилась бы с командой Шевченко скандальная швейцарская история.

Не факт, что приведенные выше сценарии полностью отображают истину. Но чтобы дезавуировать эти версии, футбольная общественность должна ознакомиться с мотивационной частью решения Апелляционного комитета УЕФА. Увы, УАФ так и не потрудилась выставить его на суд общественности, хотя с момента получения документа прошло уже шесть дней.

Странно. Более того - подозрительно. Ведь Павелко, Записоцкий и иже с ними должны быть напрямую заинтересованы в публикации письма, которое в свою очередь подтвердит: в сложившейся ситуации УАФ сделала все от нее зависящее, чтобы вывести сборную из-под удара. Не это ли лучший способ пристыдить всех сомневающихся?

Но вместо простых и очевидных шагов со стороны Дома футбола мы получили пространное и витиеватое интервью Записоцкого, в котором чиновник так и не ответил на главный вопрос: с помощью каких железобетонных аргументов УАФ собирается доказывать в Лозанне свою правоту?

Удивительно читать высказывание генсека УАФ о том, что на часть вопросов/претензий АК УЕФА ответы были даны еще во время рокового заседания комитета, проходившего в онлайн-режиме. Если так, то почему отработанная тема вновь всплыла в мотивационной части? Ответ напрашивается один: пояснения украинской стороны оказались неубедительными. Какие именно дополнительные козыри в связи с этим собирается предоставить УАФ, и откуда они могли взяться, Записоцкий не уточнил. Чем только укрепил сомнения в их наличии…

Как до получения письма, так и после, риторика чиновника остается идентичной: мы настроены оптимистично, потому что все делали правильно.

"Как и при подготовке к предыдущим матчам, проходившим этой осенью, так и во время международного окна в ноябре во время сбора национальной команды мы абсолютно четко придерживались медицинского протокола УЕФА. С точки зрения этих требований с нашей стороны не было абсолютно никаких нарушений", - самоуверенно заявил генсек УАФ (unn.com.ua, 04.12.20).

Однако, вместо перечисления указанных в письме аргументов Апелляционного комитета, Записоцкий всего лишь заводит мантру о соблюдении украинской стороной всех норм…

Если так все безоблачно, тогда о чем идет речь на целых 17 страницах? Уж явно не об отъезде из лагеря сборной подцепивших коронавирус двух динамовцев Киева, которое не имело к обозначенному делу никакого отношения. Тем не менее, один из руководителей федерации вдруг вспомнил этот эпизод и то, как "негативно восприняла его футбольная общественность".

Впрочем, "вдруг" - не то слово. Ведь Записоцкий принялся развивать данную тему, добавив, что в 2019 году, когда нашу сборную Украины едва не лишили добытых в квалификации ЕВРО очков из-за проблем с паспортом у Жуниора Мораэса, против УАФ также работали некие консультанты из Украины.

"Но были ли это представители киевского "Динамо" или другого футбольного клуба или организации - утверждать не берусь. Хотя, конечно, свои соображения на этот счет у меня есть" (unn.com.ua, 04.12.20), - интригует Записоцкий, замечая как бы невзначай, что у "Динамо" с УАФ в силу разных причин сложились специфические отношения….

"В этот раз нашими оппонентами в Лозанне будут представители УЕФА и футбольной ассоциации Швейцарии. Надеюсь, им не понадобится подобная помощь консультантов со стороны" (unn.com.ua, 04.12.20), - еще один жалкий пассаж, рассчитанный на наивного читателя, дабы после неудачи в Лозанне тот четко понимал, где искать "злодеев".

Времена меняются, а шарашкина контора, именуемая Ассоциацией украинского футбола, остается верна себе. Неспособность принимать адекватные решения в условиях форс-мажора, помноженная на маниакальную привычку увиливать от ответственности и искать виновного на стороне - фирменный стиль Андрея Павелко и его подельников.

Достаточно вспомнить, как в 2018 году из-за элементарной халатности чиновников, наша команда 17-летних была лишена честно завоеванной путевки в финальную стадию чемпионата Европы. Четырех виновных, не соблаговоливших подсчитать желтые карточки футболистов, тогда отыскали быстро - в том числе администратора, отвечавшего преимущественно за амуницию и инвентарь… Глава же украинской делегации Олег Протасов и председатель комитета национальных сборных Мирон Маркевич не понесли вообще никакого наказания. Мало того, последний даже выступал в роли обвинителя…

И судя по тому вниманию, которое Записоцкий уделил киевскому "Динамо", с кандидатом на роль "стрелочника" в случае провала в Лозанне УАФ уже определилась.

Вот только уж больно хлипкой выглядит позиция федерации, по сути не предоставившей в подтверждение своей правоты ни одного стоящего довода. По крайней мере, ни об одном из них Записоцкий так и не упомянул.

Равно как не пояснил генсек, почему нет никаких противоречий в действиях его патрона Павелко, являющегося членом исполкома УЕФА и собирающегося судиться со своей же организацией.

"Давайте все же не обобщать. УАФ будет судиться не с УЕФА - у нас как раз очень конструктивные отношения. Мы лишь готовимся к тому, чтобы оспорить одно из решений дисциплинарного органа этой организации" (unn.com.ua, 04.12.20) - иначе как словоблудием данный набор предложений не назовешь. А уж прямая аналогия с увольнением членов исполкома национальной федерации - Александра Бандурко, Игоря Кочетова и Артема Франкова за "нарушение корпоративной этики" напрашивается сама собой. В 2017-м, напомним, эти трое осмелились выступить в Лозанне на стороне "Динамо", из соображений безопасности не пожелавшего ехать в Мариуполь.

Естественно, о тех событиях вспомнил и сам Франков.

"Внимательно следите за логикой. Она иногда преподносит сюрпризы.

Член исполкома УЕФА Андрей Павелко намерен во главе юристов выступить в Спортивном Арбитражном суде против неправедного, по его мнению, решения УЕФА.

Члены Исполкома ФФУ Бандурко, Кочетов и Франков три года назад выступили в том же Суде против неправедного, по их мнению, решения ФФУ. Все трое были немедленно убраны из Исполкома с формулировками вроде нарушения корпоративной этики, единства рядов и пр.

По логике Павелко получается, что УЕФА должен выкинуть его из Исполкома сразу же после появления персонажа в Лозанне. За нарушение единства рядов и неправильный дух. Только так и не иначе. Может, сразу в отставочку, Васильич?!" (02.12.20) - написал журналист в Телеграме.

"Выступление Павелко на стороне Украины, конечно же, никоим образом не подрывает дух УЕФА и не нарушает никакую этику, - развивал он тему на страницах журнала "Футбол". - Но эта кошка, похоже, очень хорошо знает, чье мясо съела - а потому и залегла кверху пузом на египетском пляже, в то время как в Ньоне решалась судьба сборной Украины, ЕГО СБОРНОЙ. Интересно, куда он срулит на время рассмотрения дела в Лозанне (во время "мариупольского" сидел там как приклеенный! И показания давал, даже не сомневайтесь) - а если нет, то как он намерен разрешить кричащее противоречие?" (03.12.20).

Есть ли шансы у украинской стороны исправить ситуацию в Лозанне? Хотелось бы ответить утвердительно, но слова и действия представителей украинской федерации настраивают на пессимистичный лад. УАФ не только заранее начала формировать список виновных, но и уже постаралась девальвировать саму значимость предстоящих разбирательств. Параллельно запустив в головы болельщиков, очевидно, вполне возможную итоговую версию этой печальной истории.

Так, на сайте, более чем лояльном к Павелко, в минувшую среду уже появился комментарий "эксперта и болельщика" Игоря Кондратюка, призывающего не критиковать УАФ и не делать трагедии из случившегося со сборной.

"Прежде, чем критиковать УАФ и не только, говорить, что "все козлы и все - зрада", нужно знать правила, согласно которым УЕФА проводит в этом году состязания в Лиге наций с учетом коронавирусной пандемии. Действительно, такое впечатление, что о нас вытерли ноги. Техническое поражение - абсолютно неприемлемый со спортивной точки зрения метод определения результатов. Будем ждать решения суда…

Но в то же время, нужно понимать, что переход в группу "В" - не что-то такое, что может казаться падением украинской сборной. Пусть докажет свою способность играть на уровне. В том числе - на Евро-2020, перенесенном на будущий год (напомню, что мы бесславно проиграли Северной Ирландии в 2016 году). И пусть попробует регулярно выигрывать у стран типа Швеции, Турции, Венгрии" (comments.ua, 02.12.20).

Вот как, оказывается?! А мы то, наивные, так переживаем за имидж и авторитет команды Андрея Шевченко. За репутацию игроков и тренерского штаба. За то, чтобы национальная дружина не потеряла свое лицо. Вне всяких сомнений, именно с таким настроем ожидают миллионы болельщиков судьбоносное решение CAS. Даже несмотря на то, что ответственно-безответственные чиновники УАФ пытаются делать хорошую мину при отвратительной игре.