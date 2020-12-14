Ялинки до Нового року в ціні не впадуть

В Україні вже почали продавати ялинки перед новорічними святами. Скільки коштують деревця та як можуть змінитися ціни - наші кореспонденти пройшлися базарами і про все дізналися.

Зелені красуні на будь-який смак. Сосни і ялинки: маленькі й великі, пухнасті й не дуже. По всій країні, у кожному районі запрацювали ялинкові базари.

- Які ви ялинки любите? - Пишні такі, щоб вони були аж до стелі! І щоб вони були всі в таких іграшках новорічних, таких традиційних.

Ось тут поряд зі столичною станцією метро "Дорогожичі" щодня продають по десять новорічних дерев. По свою красуню прийшов і Владислав.

Владислав, покупець:

Для двухкомнатной квартиры - такую, вот. Обычно в моем детстве такого роста была елка, как бы родители ставили не выше, не ниже. Сейчас по деньгам - кто осилит, тот такую і такого роста себе купит.

Ціна на дерева різна,- каже продавець. Стартує від 150 гривень за метрове дерево, а далі - вище. Для людей з дітьми - знижка. Своє вміння торгуватися випробували й ми.

- Такая 300. - Ну, давайте. - А знижка за те, що реклама. - Знижка за то, что реклама, само собой разумеется. - Іще мінус 50 гривен!

Ціною, красою та екологічністю, кажуть покупці, керуються під час вибору новорічного дерева. Без чипа, запевняють, не братимуть.

Ми кожен рік тут купуємо. Все легально. Чіпи є, ми знаємо, що все нормально. Вона гарна, пахне - все, беремо додому.

Сосны я люблю. Каждый год ставить - меня это радует. И отдам любые деньги за такую красавицу.

Ялинки до Нового року в ціні не впадуть,- кажуть продавці. Тож чекати не варто. Перед самим святом буде ажіотаж - їх вартість зросте, а якість буде гіршою, бо всі найгарніші розберуть уже зараз.