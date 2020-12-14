В понедельник, 14 декабря, премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал условие, при котором он уйдет в отставку.

По его словам, лишь при наличии "достоверных результатах волеизъявления народа", он готов уйти с поста, сообщает Armenia Today.

Пашинян подчеркнул, что пока он продолжит выполнять функции премьера Армении. По его словам, "кабинетным путем", без согласования с народом, власть в стране не может устанавливаться.

"Я обязался честно выполнять обязанности премьер-министра. Сейчас главная задача - стабилизация обстановки в Армении, и мы должны работать над этим", - добавил Пашинян.

Ранее в Ереване люди перекрыли улицу и требовали отставки Пашиняна. Протестующие были возмущены его согласием подписать заявление об окончании войны в Нагорном Карабахе.

Также президент Армении призвал Пашиняна уйти в отставку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.