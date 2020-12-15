Люди стали на захист водія і сплатили замість нього штраф

У Миколаєві люди підтримали грішми оштрафованого водія. На 17 тисяч гривень його покарав суд. За те, що, всупереч карантинним вимогам, віз більше пасажирів, ніж місць для сидіння. Жителі віддаленого мікрорайону, які користуються цим маршрутом, обурилися - адже взяти "зайвих" пасажирів просили самі. Тож стали на захист водія і сплатили штраф замість нього.

Аби потрапити на роботу на 9 ранку, пані Світлана виходить о шостій. Сісти в автобус у годину пік - місія нездійсненна.

Світлана, жителька Матвіївки:

Он проезжает мимо, он полный, не останавливается. Все места заняты. Где-то после 9 часов еще можно уехать.

Проблема з транспортом на околицях Миколаєва була завжди. А після запровадження карантинних обмежень щодо кількості пасажирів - місцевих рятують лише таксі.

Маргарита, жителька Матвіївки:

Раньше автобусы забирали с города и с Матвеевки в рабочую перевозку при 40 местах - по 120 человек. Плотненько-плотненько люди ехали, как кильки в банке.

Того холодного ранку був сильний дощ. Люди як завжди штурмували автобус, та всі охочі не вміщалися.

Катерина Ангелова, жителька Матвіївки:

Водитель у нас очень добрый этого маршрута. Люди сами упросили этого водителя с той простой причины, что на остановке оставалось много людей. 40 минут до следующего автобуса. Стоя на остановке можно получить грипп или ОРВИ.

Зайвих пасажирів побачила поліція й оштрафувала водвя на 17 тисяч гривень. Аби віддячити чоловіку за людяність, місцеві вирішили допомогти. Згуртувалися в соцмережах і за тиждень зібрали необхідну суму.

Наталія, жителька Матвіївки:

Решила поучаствовать, облегчить водителю. Все-таки сумма немаленькая. Перед Новым годом. Как пройти мимо? Не ожидала, что так быстро соберем. Но верила, что люди у нас хорошие добрые и отзывчивые.

Не очікував такого вчинку від пасажирів і сам водій. Зі сльозами на очах Сергій каже: правила справді порушив. Але не шкодує. Адже щодня бачить, як люди страждають у чергах на зупинках.

Сергій Димитров, водій:

Людям добираться. Также как и я, работают. Я с таким понятием, что я - как они. Им надо добираться на работу и домой. Я бы просто не смог оплатить этот штраф. Спасибо, благодарен.

Люди сподіваються, що після численних звернень кількість рейсів до мікрорайону збільшать. Міська влада запевняє: про проблему знає, але вирішити наразі не може.

Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу Миколаївської міськради: