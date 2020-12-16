Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что за прошлую неделю в мире количество заразившихся коронавирусной инфекцией выросло более чем на 4,3 млн. Такой показатель - самый высокий с начала пандемии.

Прошлый недельный максимум был зарегистрирован в период с 16 по 22 ноября. Тогда в мире выявили 4 млн новых заболевших COVID-19.



2 млн заболевших - пришлась на Северную и Южную Америку. Больше всего заразившихся выявили за неделю в США - 1,45 млн человек. Это на 16% больше, чем за предыдущую неделю.



В пятерку стран - лидеров по недельному приросту также вошли:

Бразилия - 300 тыс. новых заразившихся (плюс 2% по сравнению с предыдущей неделей);

Турция - 220 тыс. человек (без изменений относительно показателей предыдущей недели);

Индия - 210 тыс. человек (снижение на 15%);

Россия - 193 тыс. человек (рост на 1%).

Жертвами пандемии в мире за минувшую неделю стали 75 тыс. заразившихся. Больше всего летальных исходов за этот период зарегистрировали в Европе - 34,4 тыс. В Италии умерли 4,5 тыс. заразившихся коронавирусом, в России - 3,8 тыс. заболевших. Более 3 тыс. жертв за неделю зарегистрировали также в Германии и Великобритании.

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Кроме того, лаборатории Великобритании обнаружили "сверхбыстрый" вид коронавируса. Некоторые районы страны начнут заражаться с ускоренными темпами.

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