Три порушення режиму тиші з боку окупантів зафіксовані на сході минулої доби

Три порушення режиму тиші з боку окупантів зафіксовані на сході минулої доби. Неподалік Водяного й Шумів ворог здійснив кілька провокаційних пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Минулося без втрат. Українські військові розповідають, що останнім часом супротивник активніше укріплюється.

Сапери ДСНС розмінували 5 гектарів прифронтових територій, 74 боєприпаси передали на знищення.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Вони проводили багато інженерних робіт, укріплюються і ще ми помічаємо ходять групи ДРГ по вечорах. Просуваються по сірій зоні.

Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України: