Війна на Донбасі: бойовики активно укріплюють свої позиції [ Редактировать ]
Три порушення режиму тиші з боку окупантів зафіксовані на сході минулої доби. Неподалік Водяного й Шумів ворог здійснив кілька провокаційних пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Минулося без втрат. Українські військові розповідають, що останнім часом супротивник активніше укріплюється.
Сапери ДСНС розмінували 5 гектарів прифронтових територій, 74 боєприпаси передали на знищення.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
Вони проводили багато інженерних робіт, укріплюються і ще ми помічаємо ходять групи ДРГ по вечорах. Просуваються по сірій зоні.
Станіслав, військовослужбовець Збройних сил України:
Був сильний гул техніки. І є інформація що вони теж на підсилення заходять колони з технікою. Але ми готові дати гідну відсіч. Боєприпаси, зброя є, в разі чого своє отримають.
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