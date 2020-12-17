Европейские санкции были введены в 2014 году Источник: Фокус

Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2021 года. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Совета ЕС.

Сегодня Совет принял решение продлить ограничительные меры, действующие в настоящее время в отношении отдельных секторов российской экономики, до 31 июля 2021 года. Эти санкции были введены в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации на Украине.

Европейские санкции были введены в 2014 году после оккупации Крыма и начала российской агрессии на востоке Украины. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались.

В ответ на эти санкции в России против западных стран введено продуктовое эмбарго. 14 декабря правительство России продлило меры до 31 декабря 2021 года.

Кроме того, в 2018 году Россия ввела специальные экономические меры в отношении ряда граждан Украины. Они подразумевают заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на перечисление средств за пределы территории России.

11 декабря правительство России включило в перечень лиц, попадающих под персональные санкции, спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главу делегации Украины в ПАСЕ Елизавету Ясько, депутатов от пропрезидентской партии "Слуга народа" Андрея Геруса, Ольгу Василевскую-Смаглюк, Максима Бужанского, Гео Лероса, Александра Качуру и других.

Ранее в сентябре этого года в "черный список" попал 41 украинский политик. Среди них, экс-президент Петр Порошенко, солист "Океана Эльзы" и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, народный депутат Кира Рудик. Всего в расширенный санкционный список России вошли 849 граждан Украины.

В МИД Украины подчеркнули, что официальный Киев оставляет за собой право отреагировать на введение Москвой санкций.