Біля Водяного та Шумів бойовики вели вогонь із гранатометів [ Редактировать ]
Три порушення режиму тиші з боку окупантів зафіксовані на сході минулої доби. Неподалік Водяного й Шумів ворог здійснив кілька провокаційних пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів. Минулося без втрат.
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