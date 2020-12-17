Віктор Медведчук дав оцінку роботі Кабміна [ Редактировать ]
Малоефективна. Саме такою вважає роботу уряду опозиція. І як доказ наводить статистику. Так, із запропонованих Кабінетом Міністрів законопроєктів депутати ухвалили менше, ніж 10 відсотків!
Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":
Все реформы должно инициировать правительство, законодательные акты должно вносить правительство. Но вот итоги: подсчитаны результаты - каков процент эффективности законодательной деятельности правительства. 7%! Это отношение законодателей к глупостям, которые демонстрирует правительство посредством своим законопроектов. Вот это объективная оценка.
по теме
В останні робочі дні року парламент візьметься доукомплектовувати Кабмін
Чому тема повернення тимчасово непідконтрольних територій для влади відійшла на другий план?
В опозиції критикують проєкт бюджету за колосальний процент запозичень, адже замість того, щоб робити ставку на економічний розвиток, - влада бере кредити
Представники "Опозиційної платформи - За життя", ЄС та "За Майбутнє" такі вибори визнали нелегітимними і звернулися з до правоохоронців. Сьогодні мало відбутися чергове засідання обласної ради
Сьогодні в передостанній робочий день перед святами депутати вирішували кадрові питання. Двох урядовців призначили - головного аграрія та головного освітянина