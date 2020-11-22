Пандемія вдарила по туризму. Експерти заявляють про мільярдні збитки, які зазнала ця галузь по всьому світу. І називають 2020 таким, що увійде в історію як час стрімкого падіння всієї індустрії туризму.

Яка ситуація в Україні? Як оцінюють літній сезон самі готельєри? Та які нововведення готують для нас вже зимою ? Наша Жанна Дутчак проїхалася українськими Карпатами та отримала відповіді на питання.

Ми у Яремчі. Зараз тут панує туристичне затишшя, так зване міжсезоння. Готельєри та власники садиб підбивають підсумки літа, і готуються до зимового сезону. Стартує той зазвичай вже в грудні.

Звісно, якщо корективи знову не внесе пандемія, як це сталося весною.

Анжела Привалова, адміністраторка:

Цей сезон був фактично три місяці, в мінусах ми не були, але і заробити багато не вдалося.

Це невеликий готельно-ресторанний комплекс на вісімнадцять номерів з мальовничими краєвидами та смачною гуцульською кухнею в селі Татарів. До нових карантинних реалій закладу довелося пристосовуватися - просто на ходу. Тож вони втрималися на плаву, і навіть зберегли весь колектив - зокрема і завдяки тому, що літній сезон розтягнувся аж до жовтня. Допомогла - хороша погода, і дистанційне навчання.

Анжела Привалова, адміністраторка:

Багато сімей приїжджало саме з дітками, особливо великі міста Київ, Харків, Львів.

Тарас Тустанівський, голова Асоціації готельєрів та власників садиб Яремчанщини:

Рік був нестандартний. Був сильний запит на приватність, тобто котеджі мали трішки перевагу, особливо на старті коронавірусу, коли ніхто ще не розумів що це таке. Люди хотіли приватності, закритись в котеджі. Навіть на старті були часті запити навіть без сервісу, без прибирання.

Яремчанські готельєри підрахували: карантин не набагато зменшив потік туристів. Втім, по області картина не така втішна. За неофіційною статистикою, Прикарпаття цьогоріч відвідало вдвоє менше гостей, ніж торік.

Віталій Передерко, начальник відділу туризму та міжнародної технічної допомоги Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму й інвестицій Івано-Франківської ОДА:

Туризм в цьому році розвивався досить драматично.Якщо брати у відсотках в порівнянні із 2019 роком то це падіння на рівні 20-40 відсотків мінус. Ситуація складна для туристичного бізнесу.

І левова частка туристів - це ті, хто приїжджали на день чи два.

Тарас Тустанівський, голова Асоціації готельєрів та власників садиб Яремчанщини:

З кожним роком середнє перебування гостя скорочується. Це по різних причинах. Це і економічна ситуація в нашій країні. І друге часто гості міксують свій відпочинок. Два дні в одному готелі, два дні - в іншому.

Євген, турист з Києва:

На скільки приїхали? - На вихідні + 00:20 ми вперше в Яремче зараз дивимось ваші красоти.- Зимою плануєте? - Плануємо.

Саме на успішний зимовий сезон - і покладає нині надії вся туристична індустрія Карпат.

Тетяна, продавчиня:

Зимовий ми звичайно очікуємо. Но не знаємо що буде. Зараз такий час, що не мож сказати нічого на перед. - Коли зазвичай приїзджають туристи? - В кінці грудня.

І що вони будуть - не сумніваються. Взимку в Карпати їдуть, щоб покататися на лижах. А снігу цьогоріч прогнозують вдосталь. Адміністраторка Анжела каже: у них на грудень вже заброньовано двадцять відсотків місць. Втішно, кажуть, і те, що серед гостей знову з'явилися іноземці.

Анжела Привалова, адміністраторка:

Є броні з Молдавії. Це дуже радує. Що в нас будуть іноземці. Почали дзвонити власне після виборів, які відбулися в Молдавії. Кордони Молдавії і України відкриті повністю.

Щодо цін - то підвищувати їх поки не збираються, запевняють готельєри. Двомісний стандарт - в середньому коштуватиме до тисячі гривень. Винятки - новорічні і різдвяні свята. Незмінними залишаться і карантинні обмеження. Втім, дотримуватися деяких - стане не просто.

Анжела Привалова, адміністраторка:

Зимою буде важча робота ресторанного бізнесу. Бо літо люди більше відпочивали на повітрі - на тересах, в альтанках. Зимою це скупчення людей в ресторані.

Тож вже зараз готуються до того, щоб продавати їжу з собою та доставляти в номери. З'являються й інші нововведення. Так три готелі - заявили, що вимагатимуть при поселенні від гостей довідки із негативними ПЛР-тестами.