День святой Анны: что нельзя делать [ Редактировать ]
22 декабря - праздник в честь матери Пресвятой Богородицы - День святой Анны. Святой Анне в православии молятся в первую очередь о детях: чтобы побыстрее забеременеть, чтоб роды были легкими, чтоб малыши не болели и росли счастливыми.
Podrobnosti.ua расскажут о главных запретах в этот день.
Что запрещено
Тем, кто ожидает малыша, лучше вообще не выходить в этот день из дома (если они суеверны) - чтобы дитя никто не сглазил еще в утробе.
Как и в любой другой церковный праздник, в День Анны запрещены:
- ссоры;
- бранные и обидные слова;
- особенно строго караются Небом дурные поступки и мысли.
Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.
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