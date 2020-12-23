COVID-19 у світі: коронавірус підхопив кожен сотий житель Землі [ Редактировать ]
Коронавірус підхопив кожен сотий житель Землі. Загальна кількість зареєстрованих хворих перевищила 78 мільйонів.
Найбільше цифри зростають у Сполучених Штатах. Попри карантин, рекордне число смертей зафіксували у Німеччині. Водночас, низка держав уже почали вакцинацію населення.
За даними моніторингу агенції Bloomberg, перші дози антивірусної сироватки вже отримали майже 2,5 мільйони людей у шести країнах: Сполучених Штатах, Великій Британії, Канаді, Ізраїлі та Китаї.
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