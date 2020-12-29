Змінив постачальника газу і навіть не знав про це. В Україні почастішали випадки, коли споживачам змінюють компанію без їхнього відома. Відповідно змінюється і сума в платіжках. У чому причина такої плутанини і що робити українцям розбиралися наші кореспонденти.

Змінив постачальника газу, і навіть не знав про це.

Така ситуація є неприпустима

Простий збій на платформі оператора газотранспортної системи? Чи махінації, за які платитимуть споживачі?

Вадим Землянський, енергетичний експерт:

Эти технические надоработки в конечном итоге могут привести к серьезным финансовым проблемам украинских потребителей газа.

Українським споживачам масово змінюють постачальників газу без їхнього відома.

Олена Благодарська, директорка ТОВ "Житомиргаз збут":

Звернулася наша споживачка, у зв'язку з тим що нібито було ініційовано з її сторони зміна постачальника природного газу. Однак споживач жодних дій не здійснювала по зміні свого постачальника, хочу зазначити, що подібні ситуації відбувалися вже й раніше і свідчать про некоректну роботу оператора платформи ГТС України.

І такі випадки не поодинокі. Газовики пишуть звернення до Нацкомісії, що здійснює регулювання в сфері комунальних послуг. А у відповідь.

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів України:

Мы получаем от них отписки, неоднократно обращались в НКРЕКП с подобными обращениями, потому что такие ситуации уже не первый раз, и пока мы от НКРЕ какого-то толкового ответа еще не услышали.

Чому регулятор не реагує? Питання відкрите. А от плутанину споживачів і постачальників експерти пояснюють - недосконалістю самої платформи газотранспортної системи.

Вадим Землянський, енергетичний експерт:

У нас проблема всех энергетических рынков в том, что они до конца не были доработаны. То есть сама модель несовершенна, и модель информационной системы, которая была запущена и контролирует потребителей на рынке, она точно так же несовершенна и это не первый случай и не последний.

Адже нині сама схема роботи прописана з помилками, кажуть в асоціації постачальників енергоресурсів.

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів України:

Действующий поставщик не знает, не фиксирует и не получает уведомление от потребителя, что он желает поменять поставщика, якобы это сделано чтобы упростить, но схематически прописали, так что имеют место такие ситуации.

Хоча виправити ситуацію можна лише за кілька днів, зауважують експерти.

Это вопрос включения регулятора, его моментальной реакции на подобного рода ситуации.

Одним рішенням регулятора. Про обов'язковість повідомлення як споживачів, так постачальників про зміни на платформі.

Євген Нацвін-Степанов, заступник голови Асоціації постачальників енергоресурсів України:

В идеале потребитель сам если изъявил желание, пишет заявление новому поставщику, этот поставщик делает уведомление на платформе, после чего запускается механизм.

Та схоже НКРЕКП не поспішає виправляти помилки. І за таку неквапливість розплачуються українці.