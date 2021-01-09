COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Статистика показує: нових інфікованих коронавірусом поменшало.
За минулу добу захворіли понад 4 800 людей - це майже на тисячу менше, ніж у четвер. До лікарень доправили дві з половиною тисячі пацієнтів. Одужали - вісім тисяч. Померли - 80.
Найбільшу кількість нових випадків (до пів тисячі) зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.
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Київ, який тримав першість протягом кількох останніх місяців, здав позиції - хворих утричі менше
З точки зору медичної системи, ми не боїмося ні 20 тисяч, ані 25 тисяч на добу, ми точно знаємо, що ми їх витримаємо. - наголосив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов