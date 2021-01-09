Статистика показує: нових інфікованих коронавірусом поменшало.

За минулу добу захворіли понад 4 800 людей - це майже на тисячу менше, ніж у четвер. До лікарень доправили дві з половиною тисячі пацієнтів. Одужали - вісім тисяч. Померли - 80.

Найбільшу кількість нових випадків (до пів тисячі) зафіксували у Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.