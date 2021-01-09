Дорожні проблеми іншого характеру - у брюссельців. Влада бельгійської столиці хоче змусити водіїв платити за кожен проїханий кілометр. У такий спосіб планують боротися із заторами та поліпшити якість повітря. Коли почнуть діяти новації?

Добре подумайте, перше ніж сідати в авто. Таку звичку брюссельська влада хоче виробити у всіх водіїв. Бо вже скоро за кожен кілометр за кермом доведеться... платити.

Олів'є Менген, депутат брюссельського парламенту:

Тариф буде дорожчим у годину пік. Значно вигідніше стане їздити у часові проміжки меншого навантаження. А вночі та у вихідні - взагалі безплатно, бо тоді немає заторів.

Від цього виграють усі, - запевняють автори проєкту. Бо коли менше заторів, то і їхати можна швидше, і повітря чистіше.

Олів'є Менген, депутат брюссельського парламенту:

Ідея в тому, щоб змусити водіїв переглянути звички; і там, де можливо, змінити час поїздки чи пересісти на громадський транспорт.

Працюватиме все так: водіям треба буде зареєструвати номери свого авто у спеціальному додатку. На дорогах встановлять сканери, які рахуватимуть кілометраж. Або ж можна буде просто заплатити разовий добовий тариф 6 євро.

Зараз усі автовласники в Брюсселі сплачують податок. Його скасують і залишать лише для розкішних машин.

Елке Ван ден Бранд, керівниця управління мобільності і безпеки Брюсселя:

Ті, хто їздять менше, - і платитимуть менше. Бо зараз усі сплачують однаковий податок на авто. Але тепер усе залежатиме від кілометражу. Так ми можемо заохотити городян частіше сідати на велосипед, у громадський транспорт, чи взагалі ходити пішки.

Та якщо на велосипеди в останній рік пересіло чимало бельгійців, то з громадським транспортом ситуація інша.

Автобуси, трамваї чи метро стали геть не популярні серед населення Брюсселя. Усе - через коронавірус. У деяких компаніях навіть заборонили з'являтися в офісі тим, хто не може туди дістатися власним транспортом.

Найбільше не задоволені ініціативою жителі околиць і передмість. Брюссельська влада натомість обіцяє вкласти частину сплачених грошей у розбудову додаткової інфраструктури.

Свен Гац, міністр фінансів Брюссельського столичного регіону:

Я розумію емоційну реакцію жителів інших регіонів. Але помислимо раціонально: така ж система працює у Стокгольмі, Лондоні, Мілані... Заторів менше, люди - задоволені. Чому б нам не спробувати?

Якщо проєкт затвердять, нова система запрацює через рік.