Авто як розкіш: брюссельські водії платитимуть за кожен кілометр шляху [ Редактировать ]
Дорожні проблеми іншого характеру - у брюссельців. Влада бельгійської столиці хоче змусити водіїв платити за кожен проїханий кілометр. У такий спосіб планують боротися із заторами та поліпшити якість повітря. Коли почнуть діяти новації?
Добре подумайте, перше ніж сідати в авто. Таку звичку брюссельська влада хоче виробити у всіх водіїв. Бо вже скоро за кожен кілометр за кермом доведеться... платити.
Олів'є Менген, депутат брюссельського парламенту:
Тариф буде дорожчим у годину пік. Значно вигідніше стане їздити у часові проміжки меншого навантаження. А вночі та у вихідні - взагалі безплатно, бо тоді немає заторів.
Від цього виграють усі, - запевняють автори проєкту. Бо коли менше заторів, то і їхати можна швидше, і повітря чистіше.
Олів'є Менген, депутат брюссельського парламенту:
Ідея в тому, щоб змусити водіїв переглянути звички; і там, де можливо, змінити час поїздки чи пересісти на громадський транспорт.
Працюватиме все так: водіям треба буде зареєструвати номери свого авто у спеціальному додатку. На дорогах встановлять сканери, які рахуватимуть кілометраж. Або ж можна буде просто заплатити разовий добовий тариф 6 євро.
Зараз усі автовласники в Брюсселі сплачують податок. Його скасують і залишать лише для розкішних машин.
Елке Ван ден Бранд, керівниця управління мобільності і безпеки Брюсселя:
Ті, хто їздять менше, - і платитимуть менше. Бо зараз усі сплачують однаковий податок на авто. Але тепер усе залежатиме від кілометражу. Так ми можемо заохотити городян частіше сідати на велосипед, у громадський транспорт, чи взагалі ходити пішки.
Та якщо на велосипеди в останній рік пересіло чимало бельгійців, то з громадським транспортом ситуація інша.
Автобуси, трамваї чи метро стали геть не популярні серед населення Брюсселя. Усе - через коронавірус. У деяких компаніях навіть заборонили з'являтися в офісі тим, хто не може туди дістатися власним транспортом.
Найбільше не задоволені ініціативою жителі околиць і передмість. Брюссельська влада натомість обіцяє вкласти частину сплачених грошей у розбудову додаткової інфраструктури.
Свен Гац, міністр фінансів Брюссельського столичного регіону:
Я розумію емоційну реакцію жителів інших регіонів. Але помислимо раціонально: така ж система працює у Стокгольмі, Лондоні, Мілані... Заторів менше, люди - задоволені. Чому б нам не спробувати?
Якщо проєкт затвердять, нова система запрацює через рік.
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