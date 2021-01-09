Пекельна дорога. У Черкасах водії маршруток відмовилися їздити по одній із вулиць. Усе через величезні ями та вибоїни.

Майже кілометр шляху на околиці міста вже понад півтора десятиліття наводить жах на автомобілістів. Ремонт місцева влада щороку планує, але зрештою руки в чиновників доходять лише до встановлення попереджувальних знаків про "підвищену ямковість".

Такі піруети і маневри між ямами на вулиці Сурікова черкаські водії виконують не один рік. Дорога - вся у вибоїнах. Та й дорогою це назвати важко - місцями асфальт зник безслідно. Про "ямковість" перед пекельною ділянкою шляховики навіть попереджувальний знак встановили. Їм у відповідь - автомобілісти поряд прибили знак швидкісного автобану. Щоправда, тут водіям не сміятися, а плакати хочеться.

Пару раз пронесло. Ви ж самі бачите: це не дорога - це смерть.

Щоб вони так їздили, як я їжджу по ній.

В Черкассах, наверное, хуже дороги нет.

Вулиця Сурікова сполучає місто з об'їзною дорогою та сусіднім селом Хутори. Трафік тут завжди великий, але через ями - повільний. За тридцять років тут жодного разу не проводили навіть поточного ремонту. На тлі місцевого асфальтобетонного заводу, який височіє на цій же вулиці, - розбитий шлях видається парадоксальним.

Та до ремонту дороги у влади руки не доходять. Ці працівники комунального підприємства "Челуаш" замість асфальту привезли на розбиту ділянку ще один знак - "рух заборонено". Щоправда, встановлювати його у присутності камери відмовились.

А що за знак? - Ну, ви ж дивилися!? - Я не розбирають! Ну, ви ж водій, і на велосипеді їздити умієте (сміється).

Один з міських перевізників у середині грудня взагалі відмовився їздити цією ділянкою. Водій маршрутки Микола Слутч пояснює: розбитий шлях завдовжки лише 600 метрів, та для його автобуса - це наче поїздка мінним полем.

Микола Слутч, водій маршрутного автобуса:

Під низом - балони з газом і якщо зачепитись балоном - тоді обрив трубки, газ під тиском 200 атмосфер - ви представляєте, якщо десь іскра, то що може бути!

У профільному департаменті міськвиконкому кажуть: розбиту ділянку вже три роки вносять у план ремонту. Але грошей постійно бракує. Та й звичайним, "ямковим" ремонтом тут не обійтися.

Сергій Отрешко, заступник начальника управління вуличної інфраструктури Черкаської міськради:

Ключове питання цієї вулиці - це відсутність водовідведення. Тобто, вода залишається на дорозі і щоб там не робили - вона просто руйнує дорогу у зимовий період. Треба капітальний - бо там вже і основи, на жаль, немає.

Приблизна вартість ремонту ділянки - близько 10 мільйонів гривень. Департамент цьогорічні роботи вже традиційно запланував. Та якщо цього разу гроші таки нададуть, ремонт розпочнуть не раніше весни. Тож доти водіям доведеться вправлятися у маневреності.