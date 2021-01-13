Від коронавірусу у світі за минулу добу померли рекордних 15 тисяч 771 людина. Найбільше летальних випадків зафіксували у США понад чотири тисячі.

Багато смертей у Великій Британії, Бразилії і Німеччині. Загалом у світі від початку пандемії 92 мільйони захворіли на COVID. Жертвами стали - мільйон 970 тисяч осіб.