Грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon, который пребывал с миссией на МКС, вернулся на Землю и упал в воды Атлантического океана.

В декабре 2020 года судно доставило на Международную космическую станцию почти 3 тонны различных грузов, которые были собраны агентством NASA, также с его помощью на Землю вернули около 2350 килограмм результатов опытов, проведенных астронавтами, и старого оборудования.

Отмечается, что по соглашению SpaceX и NASA это стало 21 грузовой миссией, которая была создана для обеспеченья корректной работы МКС и ее сотрудников. В настоящее время корабль Cargo Dragon является единственным, который способен перевозить грузы из космоса на Землю и обратно.

