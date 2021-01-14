По соглашению SpaceX и NASA это стало 21 грузовой миссией/ фото: Экспресс

Грузовой космический корабль компании Илона Маска SpaceX Cargo Dragon, который пребывал с миссией на МКС, вернулся на Землю и упал в воды Атлантического океана.

В декабре 2020 года судно доставило на Международную космическую станцию почти 3 тонны различных грузов, которые были собраны агентством NASA, также с его помощью на Землю вернули около 2350 килограмм результатов опытов, проведенных астронавтами, и старого оборудования.

Отмечается, что по соглашению SpaceX и NASA это стало 21 грузовой миссией, которая была создана для обеспеченья корректной работы МКС и ее сотрудников. В настоящее время корабль Cargo Dragon является единственным, который способен перевозить грузы из космоса на Землю и обратно.

Time-lapse of Dragon on approach – two Dragons now docked to the @space_station pic.twitter.com/I046jBmC7o — SpaceX (@SpaceX) December 8, 2020

Ранее мы писали, что SpaceX запустили до МКС 2972 килограмма грузов, 1882 из которых расположили в герметичном отсеке корабля. Инженеры SpaceX добавили в груз корабля различные устройства для работы со паянием в условиях микрогравитации.

Кроме того, SpaceX отправила на орбиту спутник-шпион, стоимостью в $1 млрд. Это уже второй запуск, который компания осуществляет для нужд Национального управления военно-космической разведки.

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