У Великій Британії діє один із найсуворіших карантинів. А на його порушників в Об'єднаному Королівстві влаштовують справжні полювання. Як це відбувається?

Це відео безславного завершення вечірки в центрі Лондона опублікував Скотланд-Ярд. Поліцейські розігнали майже 200 людей. Організатора арештували та оштрафували на 10 тисяч фунтів, це понад 380 тисяч гривень. А ось іще одне порушення локдауну. Значно скромніше - 13 чоловіків у начебто "закритому" ресторані.

Ні, погляньте, там дуже багато вільного місця, усі в масках, вони просто грають в доміно. - Але ж ви знаєте, що це заборонено, ви наражаєте свій заклад на небезпеку, дозволяючи цю гру.

Гравцям виписали штраф на 200 фунтів - це майже 8 тисяч гривень.

Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Наші самовіддані поліцейські, які працюють, ризикуючи своїм життям задля вашої безпеки, будуть карати відповідно до законів. І я їх повністю підтримую, щоби допомогти нашій системі охорони здоров'я та вберегти життя людей.

Скотланд-Ярд обіцяє ще суворіше стежити за дотриманням карантинних вимог. Штраф загрожуватиме і тим, хто вийшов з дому без поважної причини, і тим, хто сів у автобус без маски.

Мартін Г'юїт, голова Ради начальників Національної поліції Великої Британії:

Влаштовувати вечірки чи зібрання небезпечно, егоїстично та цілком безвідповідально у світлі нинішньої загрози. Організаторів штрафуватимуть, так само як і людей, які вирішать відвідати такі заходи.

А от прем'єр-міністрові вдалося уникнути штрафу. Борис Джонсон з'їздив покататися на велосипеді у парк за 11 кілометрів від дому. Займатися спортом під час локдауну не заборонено. А от виїжджати за межі свого району без поважної причини - уряд не рекомендує.

Сам прем'єр велосипедну прогулянку не коментує. А в Скотланд-Ярді повідомили, що закону він не порушив, адже точних вказівок щодо відстані від дому - немає.