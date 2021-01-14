У Британії оголосили "полювання" на порушників карантину [ Редактировать ]
У Великій Британії діє один із найсуворіших карантинів. А на його порушників в Об'єднаному Королівстві влаштовують справжні полювання. Як це відбувається?
Це відео безславного завершення вечірки в центрі Лондона опублікував Скотланд-Ярд. Поліцейські розігнали майже 200 людей. Організатора арештували та оштрафували на 10 тисяч фунтів, це понад 380 тисяч гривень. А ось іще одне порушення локдауну. Значно скромніше - 13 чоловіків у начебто "закритому" ресторані.
Ні, погляньте, там дуже багато вільного місця, усі в масках, вони просто грають в доміно. - Але ж ви знаєте, що це заборонено, ви наражаєте свій заклад на небезпеку, дозволяючи цю гру.
Гравцям виписали штраф на 200 фунтів - це майже 8 тисяч гривень.
Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:
Наші самовіддані поліцейські, які працюють, ризикуючи своїм життям задля вашої безпеки, будуть карати відповідно до законів. І я їх повністю підтримую, щоби допомогти нашій системі охорони здоров'я та вберегти життя людей.
Скотланд-Ярд обіцяє ще суворіше стежити за дотриманням карантинних вимог. Штраф загрожуватиме і тим, хто вийшов з дому без поважної причини, і тим, хто сів у автобус без маски.
Мартін Г'юїт, голова Ради начальників Національної поліції Великої Британії:
Влаштовувати вечірки чи зібрання небезпечно, егоїстично та цілком безвідповідально у світлі нинішньої загрози. Організаторів штрафуватимуть, так само як і людей, які вирішать відвідати такі заходи.
А от прем'єр-міністрові вдалося уникнути штрафу. Борис Джонсон з'їздив покататися на велосипеді у парк за 11 кілометрів від дому. Займатися спортом під час локдауну не заборонено. А от виїжджати за межі свого району без поважної причини - уряд не рекомендує.
Сам прем'єр велосипедну прогулянку не коментує. А в Скотланд-Ярді повідомили, що закону він не порушив, адже точних вказівок щодо відстані від дому - немає.
по теме
Раніше поліцейські могли закривати очі на незначні порушення, але тепер усним повідомленням не обмежуватимуться
Раніше поліцейські могли закривати очі на незначні порушення, але тепер усним повідомленням не обмежуватимуться
Несумлінним підприємцям доведеться сплатити від 3400 до 5100 гривень штрафу
Не вистачає ліжок у лікарнях, місць у моргах, заощаджувати почали навіть кисень для пацієнтів - що відбувається у Британії і чому науковці прогнозують погіршення ситуації?
Після майже року пандемії уряд Швеції відмовився від стратегії, коли покладалися лише на відповідальність громадян