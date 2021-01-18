В Україні знизили ціну на газ. Вона не перевищуватиме 6 гривень 99 копійок за кубометр. Рішення ухвалили сьогодні, на позачерговому засіданні уряду.

У Кабміні наголосили: такі тарифи діятимуть з 1 лютого на період карантину. Але не довше, ніж до 31 березня поточного року. Ціна враховує ПДВ і плату за транспортування магістральними газогонами.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: