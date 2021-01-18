В Україні знизили ціну на газ для населення [ Редактировать ]
В Україні знизили ціну на газ. Вона не перевищуватиме 6 гривень 99 копійок за кубометр. Рішення ухвалили сьогодні, на позачерговому засіданні уряду.
У Кабміні наголосили: такі тарифи діятимуть з 1 лютого на період карантину. Але не довше, ніж до 31 березня поточного року. Ціна враховує ПДВ і плату за транспортування магістральними газогонами.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Ціна на газ для українців в середньому знизиться на 30 відсотків, а для частини наших громадян це буде зменшення майже на 40 відсотків. Середня платіжка буде десь менша на 500 грн, і буде складати 40 відсотків від сьогоднішньої мінімальної зарплати.
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