Сьогодні християни східного обряду святкують Хрещення Господнє. Заведено вважати, що цього дня, починаючи з півночі, вода набуває цілющих властивостей. Готуються до свята завчасно, напередодні ввечері вирізають на водоймах ополонку у формі хреста, а сьогодні - пірнають. Біля однієї з таких ополонок нині перебуває наша Марія Кагал. Маріє, вітаю. Чи багато охочих пірнути зважаючи на холоднечу?

Добрий ранок, Катю. Ми нині перебуваємо на Оболонській набережній це одна з популярних локацій на Водохреще. Людей сьогодні зібралося багато і вони весь час під'їжджають. Тут збираються люди різного віку. Приїздять Компаніями друзів, родинами та навіть з дітьми. Більшість людей робить це вже котрий рік поспіль. Кажуть, що це вже традиція.

Ми компанією, це наша традиція, молодці.

Хоч через карантинні обмеження жодних офіційних святкувань у Києві не організовували, проте на найбільш людних локаціях як ця таки чергують рятувальники, лікарі та є пункт обігріву. На щастя, рятувати сьогодні ще нікого не довелось, а щоб не довелось і надалі - дають поради пірнальникам.

Юлія, рятувальниця:

Ні в якому разі не вживати міцні напої, не запливати далеко.

Погода сьогодні сонячна та морозна. За повір'ям це віщує посушливе літо. А от багато снігу - міцне здоров'я. На цьому поки що все. Більше про святкування Водохреща розповімо у наступних випусках.