Известный шоумен станет главой Черкасской ОГА [ Редактировать ]
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Кабинет министров согласовал назначение народного депутата и шоумена Александра Скичко на должность главы Черкасской облгосадминистрации. Об этом сообщает в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.
Предыдущий глава Черкасской ОГА Сергей Сергийчук не продержался на должности и полгода. Кабмин утвердил его в должности 26 августа.
Александру Скичко 29 лет, он известный украинский шоумен, а сейчас - народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа".
Карьеру на телевидении Александр начал на телеканале "О-TV" (2006-2007), был ведущим молодёжной программы "Teen-клуб". В 2009 году стал финалистом шоу "Україна має талант", после чего решил стать профессиональным артистом.
В 2010 году дошел до финала российского шоу "Минута славы". В 2011 году был ведущим утреннего шоу на российском телеканале "Муз-ТВ". После этого стал ведущим ежедневного утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале" (2012-2013).
В 2012 и 2013 годах был автором идеи, креативным продюсером и ведущим реалити-шоу "Мачо не плачут" (1 и 2 сезонов) на "Новом канале".
С февраля 2015 года - ведущий программы "Співай як зірка" на телеканале "Україна" вместе с Дмитрием Шепелевым.
Потом вел там же программы "Зірковий шлях" и "Дивовижні люди". В 2017 году был ведущим "Евровидения", которое проходило в Киеве.
Напомним, что в Офисе президента рассказали, каких глав облгосадминистраций пока не будут увольнять.
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