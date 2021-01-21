Тарифи на тепло і гарячу воду залишать без змін [ Редактировать ]
Тарифи на тепло та гарячу воду для населення залишать без змін до кінця опалювального сезону. Відповідний меморандум погодили представники уряду та місцевої влади на спеціальній нараді.
Окрім тарифів, йшлося і про реструктуризацію боргів місцевих "Теплокомуненерго" перед "Нафтогазом". Нагадаю, раніше уряд встановив граничну ціну на газ - 6 гривень 99 копійок за кубометр.
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