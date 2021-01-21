Обшуки у "Київводоканалі". На хабарі у понад 38 тисяч доларів погорів заступник начальника одного з підрозділів. За таку винагороду той видавав дозволи на розмiщення реклами на ділянках, які обслуговує підприємство.

Схопили чиновника на гарячому під час отримання чергового траншу. Щоб потрапити до офісу компанії, працівникам СБУ довелося виламати двері. Пізніше на сторінці "Київводоканалу" у Facebook написали, що силовики не пред'явили посвідчень і документа, який дає право на слідчі дії. Тому служба безпеки відмовила їм у доступі на територію підприємства.