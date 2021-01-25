Со стороны руководства клуба идет работа и ко второму сбору все задолженности/ фото: gornyak-sport

Футбольный клуб "Днепр-1", играющий в Украинской премьер-лиге 5 месяц подряд задерживает выплату заработной платы игрокам. Об этом сообщает "Футбольный формат".

При этом, футболистам снизили размер зарплаты, а также в команде ввели систему штрафов. Они получают только официальные выплаты.

Конечно, это влияет на спортсменов, не только в футболе, но и в любой сфере. Журналисты, если бы работали без зарплаты, спрашивали бы, где она.

Отмечается, что со стороны руководства клуба идет работа и ко второму сбору все задолженности перед игроками будут погашены. Для достижения успеха, финансовая составляющая имеет большое значение. Главный тренер команды Игорь Йовичевич надеется, что в скором времени все станет на свои места.

Ранее мы писали, что в FIFA обсуждают урезание зарплат футболистов наполовину. Пандемия коронавируса бьет по карману футбольных клубов во всем мире и, в связи с остановкой национальных турниров, они оказались лишены возможности зарабатывать.

Кроме того, руководство футбольного клуба "Реал" Мадрид решило сократить зарплаты игрокам в связи с пандемией коронавируса. В переговорах по уменьшению жалований будут принимать участие топ-игроки.

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