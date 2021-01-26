Через мокрий сніг і буревій - в Україні без світла лишилися майже 270 населених пунктів. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач. Найбільше аварійних вимкнень на Полтавщині, Житомирщині, Львівщині та Київщині. Нині на місцях працюють ремонтники повідомили в ДСНС.

А Закарпаття останніми днями заливає під водою опинилися дороги й людські обійстя. Більше про ситуацію знає наша кореспондентка Мар'яна Мартин.

Затопило. У селі Чорноголова дощ не припинявся із вчорашнього вечора.

Михайло Ходанич, житель села Чорноголова:

От полуночи паде дощ, з рана начав подати сніг падати і видите всьо затопило.

Юрій веде нас до підтопленої хати. Каже, тільки но почала спадати вода.

Юрій Іванцик, житель села Чорноголова:

Але вже ся стіна як води теперка наберать і то шо з того? Далше адде захожу позирайте так само. диван у воді є я даже не встиг нич зробити, то так вода йшла стульці то всьо, я такой нич і не кивав.

Води по кісточки і у кухні та підвалі Михайла Ганчина. Чоловік годину черпає воду відром.

Михайло Ганчин, житель села Чорноголова:

Шо робити. Я вже настелив доски туй попудкладував і всьо. Кілько буду носити. Ба та я воду не перекрию. Вода виходить кулько. Минута ани ниє, а кулько, я вже три відра.

Велика вода підтопила місце компактного проживання ромів у селищі Великий Березний. Тут залило все: дорогу, хати, городи. На місце виїжджали рятувальники.

Наталія Батир, речниця ДСНС в Закарпатській області:

Вдалося з'ясувати, що підтоплення відбулося внаслідок засміченості підмостового русла потічка. В подальшому комунальники прибрали деревні рештки, а також сміття і вода зійшла самопливом.

Довелося рятувальникам відкачувати воду із помешкань в Ужгороді. Система водовідведення не впоралася з інтенсивними опадами, одну з основних доріг міста затопило.

Найближчими днями опади на Закарпатті за прогнозами синоптиків припиняться. Однак сніг повернеться вже під кінець тижня.