Села на Закарпатті залило дощами: будинки опинилися у воді [ Редактировать ]
Через мокрий сніг і буревій - в Україні без світла лишилися майже 270 населених пунктів. Там спрацювали системи захисту ліній електропередач. Найбільше аварійних вимкнень на Полтавщині, Житомирщині, Львівщині та Київщині. Нині на місцях працюють ремонтники повідомили в ДСНС.
А Закарпаття останніми днями заливає під водою опинилися дороги й людські обійстя. Більше про ситуацію знає наша кореспондентка Мар'яна Мартин.
Затопило. У селі Чорноголова дощ не припинявся із вчорашнього вечора.
Михайло Ходанич, житель села Чорноголова:
От полуночи паде дощ, з рана начав подати сніг падати і видите всьо затопило.
Юрій веде нас до підтопленої хати. Каже, тільки но почала спадати вода.
Юрій Іванцик, житель села Чорноголова:
Але вже ся стіна як води теперка наберать і то шо з того? Далше адде захожу позирайте так само. диван у воді є я даже не встиг нич зробити, то так вода йшла стульці то всьо, я такой нич і не кивав.
Води по кісточки і у кухні та підвалі Михайла Ганчина. Чоловік годину черпає воду відром.
Михайло Ганчин, житель села Чорноголова:
Шо робити. Я вже настелив доски туй попудкладував і всьо. Кілько буду носити. Ба та я воду не перекрию. Вода виходить кулько. Минута ани ниє, а кулько, я вже три відра.
Велика вода підтопила місце компактного проживання ромів у селищі Великий Березний. Тут залило все: дорогу, хати, городи. На місце виїжджали рятувальники.
Наталія Батир, речниця ДСНС в Закарпатській області:
Вдалося з'ясувати, що підтоплення відбулося внаслідок засміченості підмостового русла потічка. В подальшому комунальники прибрали деревні рештки, а також сміття і вода зійшла самопливом.
Довелося рятувальникам відкачувати воду із помешкань в Ужгороді. Система водовідведення не впоралася з інтенсивними опадами, одну з основних доріг міста затопило.
Найближчими днями опади на Закарпатті за прогнозами синоптиків припиняться. Однак сніг повернеться вже під кінець тижня.
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