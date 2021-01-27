51-летняя американская актриса Дженнифер Энистон похвасталась новым цветом волос. Над образом звезды работал ее друг и стилист Крис Макмиллан.

Актриса сделала селфи с бьюти-мастером и заодно показала результат его работы. Соответствующие фото Дженнифер опубликовала на своей страничке в Instagram.

На снимках Дженнифер позирует с освещенным волосами, закрученными в легкие локоны. "Иии ... Мы вернулись!" - анонсировала начало съемок Энистон.

На пост Дженнифер отреагировали ее звездные коллеги. "Роскошная девушка", - сделала комплимент подруге Кортни Кокс. "Привет, дорогие!" - обратилась к актрисе и стилисту Джулианна Мур. "Как раз вовремя!" - обрадовалась Шарлиз Терон. А Дженнифер Гарнер, Мишель Пфайффер и Рози Хантингтон-Уайтли оставили в комментариях эмоджи в виде сердец.

Поклонники Энистон засыпали звезду комплиментами. "Идеальная блондинка!", "Тебе так круто!", "Дженнифер, ты секси!", "Какая же ты классная!", - пишут они в комментариях.

Ранее сообщалось, что Лобода в мини-платье восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в стильном черно-белом мини-платье с длинным рукавом и классическим воротником. Ее образ дополняют черные туфли-лодочки и такого же цвета сумочка. Волосы у певицы распущены.

Также мы писали о том, что Рикки Мартин удивил кардинальной сменой имиджа. На фото певец позирует в новом образе - он выкрасил бороду в платиновый блонд. "Когда скучно, есть отбеливатель", - подписал снимок исполнитель.

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