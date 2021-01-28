74 Каннський кінофестиваль перенесли через пандемію COVID-19 [ Редактировать ]
Через пандемію коронавірусу перенесли 74 Каннський кінофестиваль на 2 місяці. Він мав відбутися навесні. Потому його перенесли на липень, однак з огляду на ситуацію із COVID-19 у світі, ці дати також можуть змінити.
Раніше через пандемію скасували цьогорічний бразильський карнавал.
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