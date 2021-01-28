Залишишся вдома - отримаєш винагороду. Мери деяких китайських міст пропонують платити жителям, які утримаються від подорожей на Новий рік. Зазвичай цієї пори китайці масово відвідують своїх рідних.

На тлі нових спалахів Ковіду влада хоче запобігти поширенню інфекції.

Деякі міста за "свято вдома" пропонують тисячу юанів - це приблизно 150 доларів. Інші роздають безплатний інтернет, доступ до електронних книжок та маски. Цьогоріч Новий рік за місячним календарем почнуть відзначати 12 лютого.